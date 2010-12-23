آمار ایدز در استان زنجان پائین است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه سلامت استان زنجان، آمار مبتلایان به ایدز در استان زنجان را 125 نفر عنوان کرد و افزود: 79 درصد مبتلایان نیز از طریق اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ های آلوده مبتلا شده اند که این میزان 10 درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

وی گفت: با توجه به اینکه عامل تنها 13 درصد مبتلایان آمیزش جنسی بوده است، اظهار داشت: این موضوع حکایت از فرهنگ خوب و اهمیت به محوریت خانواده و تأثیر فراوان آموزه های دینی دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استان زنجان یادآور شد: آمار مبتلایان به ایدز در کشور در حدود 22 هزار نفر است که آمار مبتلایان استان زنجان با 125 بیمار در مقایسه با کشور بسیار پایین و جزو استان های آخر کشور در این زمینه است.

سیاح مبانی دینی را در زمینه پیشگیری از بیماری ها بسیار قوی و غنی دانست و ادامه داد: مبانی دینی ما با توجه به نتایجی که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم راهکارهای جلوگیری از بسیاری از بیماری ها را در اختیارمان قرار داده است و مردم استان زنجان نیز با رعایت همین آموزه های دینی کمترین میزان مبتلایان به ایدز را در کشور دارد.

وی خاطر نشان کرد: البته این به معنای عدم بهره گیری از علوم جدید و روش مقابله با بیماری ها نیست اما باید این علوم را با استفاده از مبانی دینی و فرهنگ کشور خود بومی کنیم و سپس نتایج حاصل از آن را در اختیار جهانیان قرار دهیم.

سیاح خواستار تقویت و فعالیت بیشتر کمیته های آموزش، مراقبت درمان و حمایت های اجتماعی شد و از فعالیت مسئولین این کمیته ها تقدیر کرد.