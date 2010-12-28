جلیل خاوندگار در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین زیرساخت توسعه پژوهشهای کاربردی است، اظهار داشت: ما باید فضای کسب کار را چنان بهبود ببخشیم که اگر یک جوان تحصیلکرده یا تیمی از تحصیل کردگان یا فارغ التحصیلان اراده ایجاد کسب و کاری را بکنند به ویژه اگر موضوع کسب و کار دانش پایه باشد، امکانات لازم برای آنها فراهم باشد.

خاوندگار پارکهای فناوری و مراکز رشد را از جمله فضاهای ایجاد شده برای این امر دانست و بیان کرد: اما باید بدانیم کسب و کارها صرفا در پارک زندگی نمی کنند و باید بتوانند در فضای جامعه که فضای واقعی کسب و کار است زندگی کنند و این فضا باید دست این افراد را بگیرد، مانع آنها نشود و امکانات لازم برای رشد و پیشرفت را این نوع شرکتهای فناور را ایجاد کند.

وی ادامه داد: برای این امر نیاز به این داریم که صنعت نیازهای خود را تعریف کند، دولت تا حد امکان دست از اقتصاد بردارد و اقتصاد را به خودش محول کند، نتایج پژوهش ها در جهت توسعه فناوری بکار رود و قوانین و مقرراتی که مانع توسعه کسب و کار است حذف شود.

وجود اخلاق پیشرفت مهم ترین عامل پیشرفت یک ملت

رئیس مرکز رشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، وجود اخلاق پیشرفت را از مهم ترین عوامل پیشرفت یک ملت دانست و تصریح کرد: اخلاق پیشرفت یعنی اینکه هر کسی بپذیرد که هیچگاه دو روزش یکسان نباشد و بپذیرد که باید مداوم در حال پیشرفت مادی و معنوی باشد.

خاوندگار وجود فضای اعتماد را از دیگر عوامل مورد نیاز جهت توسعه فضاهای کسب و کار عنوان کرد و گفت: فضای اعتماد بدین معناست که کسب و کارها بتوانند در فضای اعتماد از سرمایه اجتماعی استفاده کنند و اگر کاسبی پول نداشت بتواند روی اعتبار اجتماعی خود حساب کند.

وی پیشرفت آموزش، پژوهش و فناوری در کشور را تا کنون مغتنم دانست و اظهار داشت: باید ضمن مغتنم شمردن جایگاه فعلی، پیشرفت بیشتری را طلب کنیم.

استاد کارآفرینی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یادآور شد: دانشگاه ها سه نسل دارند، نسل اول دانشگاه های صرفا ً آموزشی، نسل دوم دانشگاه های پژوهشی یا صنعتی و نسل سوم دانشگاه های کارآفرین هستند که در این دانشگاه ها آموزش، پژوهش و فناوری را با هم داریم.

خاوندگار خاطرنشان کرد: آموزه های جدید می گویند دانایی باید منجر به توانایی شود و در این صورت است که هزینه های صرف شده در دانشگاه ها نتیجه خواهد داد.

جامعه علمی ما آبستن یک آینده بسیار خوب است

وی با بیان اینکه ایران در میان کشورهای همسایه از نخستین کشورهایی است که آموزش به سبک جدید را به خوبی دنبال کرده است، اظهار داشت: تأسیس دارالفنون، دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه هایی که در سال های اخیر تأسیس شده اند توانستند عده زیادی از جوانان کشور را آموزش دهند و این تحول بزرگی در کشور ایجاد کرده و خواهد کرد به نحوی که جامعه علمی ما آبستن یک آینده بسیار خوب است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان خاطرنشان کرد: در 30 سال اخیر موضوع پژوهش در کشور رونق یافته و اساتید، دانشجویان و سایر محققین توانسته اند روش های پژوهش را یاد بگیرند و پژوهش ها اعم از کمی و کیفی و همچنین مدل های آن اعم از پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی به شدت و به خوبی توسعه یافته است.

آموزش ها و پژوهش ها باید در راستای کاربرد در واحدهای کسب و کار باشد

خاوندگار اظهار داشت: آنچه که بیشتر مد نظر است اینست که بتوان این آموزش ها و پژوهش ها را در جهتی هدایت کرد که به درد واحدهای کسب و کار بخورد و واحدهای کسب و کار نیز فقط صنعت نیست بلکه شامل واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز است.

وی به دانش هایی که در دانشکده ها آموزش داده می شود و پژوهش هایی که در مراکز تحقیقاتی صورت می گیرد اشاره و خاطر نشان کرد: این پژوهش ها زمانی مفید خواهد بود که واحدهای کسب و کار بتوانند در جهت ارتقای خود از آنها استفاده کنند.

رئیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان افزود: 10 سال است که این اتفاق در کشور رخ داده و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد این رسالت را به عهده گرفته اند تا بتوانند انگیزش جوانان فن آور را به سمت ایجاد شرکت های فناور که برای پیشرفت مملکت ضروری است تحقق بخشند و تحقق این خواسته ها نیازمند فراهم شدن بسیاری از زیر ساخت هاست.

خاوندگار با بیان اینکه در زمینه ارتباط پژوهش با کسب و کار در کشور هنوز گام های اول را شروع کرده ایم، اظهار داشت: ما نیاز به کاربردی کردن پژوهش ها داریم ضمن اینکه نباید پژوهش های بنیادی را فراموش کنیم چرا که در اینصورت پژوهش های کاربردی نیز از ارزش کمتری برخوردار خواهند شد.

زنجان از استان های پیشروی کشور در زمینه پژوهش است

وی گفت: زنجان در زمینه پژوهش به ویژه پژوهش در علوم پایه و پژوهش های توسعه منطقه ای از استان های پیشرو در کشور است و جزو اولین استان هایی است که به تأسیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری اقدام کرد.

استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان افزود: در حال حاضر پژوهش و فناوری از نیازها و کالاهای اساسی دانشگاه های استان زنجان محسوب می شود و کلیه دانشگاه های استان سعی دارند این موضوع را جدی گرفته و دانشجویان را به این سمت تشویق کنند.

خاوندگار پژوهش را مختص یک روز، هفته و حتی یک دوره خاص نداست و خاطر نشان کرد: ما در فرهنگ خود شعارهای بسیار زیبایی داریم از جمله اینکه "ز گهواره تا گور دانش بجوی" ؛ "زمانی میاسای ز آموختن" که نشاندهنده این واقعیت است که پژوهش مربوط به یک دوره خاص نیست و باید دائما ً در حال جستجو و کشف راز و رمزهای خلقت باشیم.

وی ادامه داد: اطلاق عنوان هفته پژوهش و فناوری به یک هفته از سال می تواند بسیار مثبت باشد چرا که به دلیل نامگذاری این هفته، شور و حال خیلی خوبی ایجاد می شود و پژوهش ها و فناوری هایی که در طول یکسال به ثمر رسیده اند در این هفته می توانند رونمایی شوند؛ همچنین پژوهشگران در این هفته تشویق شده و بیشتر دیده می شوند و این سبب امیدوار شدن به ادامه کارشان می شود.

خاوندگار با اشاره به پارک علم و فناوری زنجان گفت: در این پارک توانستیم 36 شرکت، واحد و هسته را فعال کنیم که 12 واحد به موفقیت های بسیار خوبی رسیده اند، 12 واحد به موفقیت های نسبتا ً خوب و 12 واحد دیگر نیز یا در حال پیشرفت هستند و یا نتوانسته اند چندان موفق عمل نمایند.

ساخت انواع فناوری ها و نظریه پردازی ها در پارک علم و فناوری زنجان

رئیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ساخت مدل مشابه خودروی آموزشی بیش از هزار تعداد و با یک چهارم قیمت خارجی، ساخت قطعات دقیق آزمایشگاه های اپتیک، ساخت دستگاه تبدیل زباله به پلی پروپیلن و کمپوست، ساخت سیستم کنترل، راهبری و تعمیر برق فشار قوی، ساخت ترانس راه انداز و تولید نرم افزار در سطح ملی را از جمله فناوری های ساخته شده در پارک علم و فناوری زنجان عنوان کرد.

خاوندگار، پژوهش های نظری را از دیگر اقدامات پارک علم و فناوری زنجان برشمرد و افزود: توسعه نظریه کارآفرینی پارک های علم و فناوری و انعکاس آن بصورت شارژ دلاری در سایت اینترنتی انجمن بین المللی پارک ها و انجمن پارک های آسیایی که خرید و توسعه نظریه سرمایه فکری که در حال حاضر زنجان به عنوان مرکز این نظریه در میان کشورهای خاور میانه، آسیای میانه و کشورهای خاور دور مطرح است، از جمله موفقیت هایپژوهشی و فناوری است که نمونه اس در زنجان قابل تصور نبود.

با اعتبارات پژوهشی موجود هم می توان کارهای زیادی انجام داد

وی با اشاره به درصد اعتبارات پژوهشی گفت: شاید رقم اعتبارات که در حال حاضر 7 دهم درصد است چندان قابل توجه نباشد ولی به نظر من رقم بسیار زیادی است که اگر بتوانیم از همین 7 دهم درصد سهم مناسب دانشگاه های استان و پارک فناوری را جذب کنیم، می توانیم امکانات زیادی ایجاد کنیم.

رئیس مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: این رقم قرار است به 3 درصد برسد که اگر این اتفاق بیفتد رشد زیادی در حوزه پژوهش های اعتباری رخ می دهد.

خاوندگار پارک علم و فناوری زنجان را آماده حمایت از ابتکارات، اختراعات و نتایج پژوهش ها دانست و از تمامی مخترعین، مبتکرین، پژوهشگران، نمایندگان صنایع و اساتید و دانشجویانی که نوآوری هایی دارند دعوت به همکاری کرد و گفت: این افراد می توانند ایده ها، پژوهش ها و اختراعات خود را در این محل به منصه ظهور برسانند و آن را مورد استفاده دیگران قرار دهند.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی از توسعه پژوهش در ایران می گذرد، اظهار داشت: اگر بخواهیم پژوهش را فقط برای پژوهش و یا به دست آوردن تعدای امتیاز و نمره انجام دهیم، این موضوع ما را از اهداف پژوهش دور خواهد کرد و اگر کمی منصف باشیم دقت بیشتری در نتایج پژوهش های خود خواهیم داشت و گذشتگان هوشمند ما چه ضرب المثل های خوبی دارند که "عالم بی عمل به زنبور بی عسل و درخت بی ثمر ماند".

دکتر جلیل خاوندگار، طی سال 1387 هشت مقاله فارسی، دو مقاله به زبان انگلیسی و دو طرح پژوهشی انجام داده است که کارشناسان وزارت علوم با رجوع به نتایج این پژوهشها و توجه به کاربردی بودن آنها، او را جزو برترین پژوهشگران ایران معرفی نمودند.

مدل تلفیقی رشد سازمانهای محلی و ارتقای برون سپاری خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد اشتراک دانش، ارائه مدل ساختار‌شکنی فرانوین در رهبری و ارتباطات سازمانی، ارائه چهارچوب برنامه کاری ارتقا یافته مهندسی ارزش به منظور بهبود سامانه مدیریت بهره‌و‌ری، ارائه مدلی برای ایجاد مرکز رشد تخصصی مدیریت صنعتی، ارائه مدل مدیریت دانش در شبکه‌های تجاری میان فرهنگی در فضای جهانی شدن و نظام مدیریت جامع شهری، جزو مقالات ملی بودند که در سمینارها و گردهماییهای مختلف در سال 87 ارائه نموده‌است.

علاوه بر آن دو مقاله بین‌المللی با عناوین ارائه مدل مشارکت محور و مبتنی بر اشتراک دانش جهت ارتقای برون سپاری، خدمات فن‌آوری اطلاعات در سازمانهای محلی و چهارچوب بومی تطابقی در جهت ایفای نقش تنظیم‌ کنندگی دولت در ایران به منظور تسهیل حضور سازمانهای پیشروی ICTایران در عرصه جهانی شدن از جمله پژوهشهایی بود که توسط وزارت علوم و فن‌آوری از دکتر خاوندگار مورد قبول واقع شده است.

خاوندگار دو طرح پژوهشی دیگر را با موضوعات تدوین استراتژی تحول اداری، مطالعه نیازها و اولویتهای آموزشی بازار اشتغال را ارائه کرده است که مجموعه این پژوهشها به برتری او در میان پژوهشگران و درخشیدن نام زنجان در محافل علمی انجامید.