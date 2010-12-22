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۱ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۳۴

در اعتراض به اقدامات فتح؛

حماس مذاکرات آشتی ملی با فتح را متوقف کرد

حماس مذاکرات آشتی ملی با فتح را متوقف کرد

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از توقف مذاکرات آشتی ملی با فتح به علت بی توجهی به خواسته زندانیان این جنبش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "موسی ابومرزوق" گفت: هیچ مذاکره ای در راستای آشتی ملی با فتح تا زمانی که به خواسته های زندانیان دربند تشکیلات خودگردان توجهی نمی شود، برگزار نخواهد شد.

وی افزود: ما موضوع را به اطلاع "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و مسئول پرونده مذاکرات آشتی ملی رسانده ایم که هیچ گفتگویی مادامی که شرایط کنونی علیه زندانیان که دست به اعتصاب غذا زده اند وجود دارد، صورت نخواهد گرفت.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار آزادی اعتصاب کنندگان شد.

شایان ذکر است که حماس بارها دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را به بازداشت غیرقانونی مبارزان فلسطینی متهم و از همکاری امنیتی این تشکیلات با رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است.

کد مطلب 1215846

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