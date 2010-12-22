یولیا تیموشنکو بازداشت خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر پیشین اوکراین و رهبر مخالفان دولت کنونی این کشور از بازداشت خانگی خود خبر داد.

وی امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت : از امروز من از ترک منزل منع شده ام و تنها برای پاسخگویی به مقامهای قضایی می توانم از خانه خارج شوم.

بر این اساس، تیموشنکو هر روز باید خود را به مرجع قضایی معرفی کند. وی روز دوشنبه به سوء استفاده از منابع دولتی در زمان زمامداری اش از 2007 تا 2010 میلادی متهم شد.

وی با این حال به عنوان جدی ترین مخالف دولت "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهوری اوکراین، او را مسئول به جریان انداختن مجدد این پرونده می داند. به گفته وی، یانوکویچ شخصا اقدام به این کار کرده و هدفش از آن، به زندان انداختن رهبر مخالفان است.

گفتنی است تیموشنکو 51 ساله در سال 2001 نیز به اتهام جعل اسناد و اقدام برای قاچاق گاز بین سالهای 1995 تا 1997 دستگیر شده بود که چند هفته بعد آزاد شد.