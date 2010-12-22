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۱ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۴۲

کمیته امداد 600 تخته چادر برای زلزله زدگان کرمان ارسال کرد

کمیته امداد 600 تخته چادر برای زلزله زدگان کرمان ارسال کرد

کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: 600 تخته چادر و توزیع سبد غذایی به مناطق زلزله زده استان کرمان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع زمین لرزله 5/6 ریشتری در شهرستان ریگان، از توابع استان کرمان و تخریب منازل مسکونی که منجر به فوت و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان در این مناطق شد، دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستانهای ریگان، نرماشیر، روداب وبم با تشکیل فوری ستاد حمایت از آسیب دیدگان به سرعت وارد عمل شده و جزء اولین دستگاههای اجرایی حاضر در منطقه به یاری مردم و مصدومان این حادثه شتافتند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارسال 600 تخته چادر به مناطق زلزله زده جهت اسکان موقت مردم و همچنین توزیع سبد غذایی مجدد به یاری هموطنان زلزله زده شتافته و عملیات امداد رسانی در منطقه همچنان ادامه دارد.
 
 

کد مطلب 1215849

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