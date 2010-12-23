نخبگان بسیجی شاخص های کشاورزی مازندران را ارتقاء دهند

به گزارش خبرنگار مهر؛ سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی در جمع نخبگان و فرهیختگان بسیجی دانشگاه های مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: اکنون بسیاری از تحقیقات کاربردی در جامعه نمود عینی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: تولید علمی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده که باید این تولیدات جنبه کاربردی در جامعه بگیرد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه ایران اسلامی بر اساس اهداف چشم انداز نظام به مرجعیت علمی در منطقه تبدیل می شود تصریح کرد: راه جهاد علمی باید با تلاش جامعه علمی برازنده مردم شود.



نقدی با بیان اینکه ارتباط فعلی صنعت و دانشگاه باید مستمرتر شود یادآور شد: بسیج باید خلاءهای وجودی این دو جریان اثرگذار جامعه را رفع کند.



وی با اعلام اینکه کشور نیازمند کاربردی شدن علوم تحقیقاتی است اظهار داشت: بسیج اساتید باید بن بست های توسعه دانش های علمی در جامعه را باید بشکند.



این مسئول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه با راهکارهای علمی بسیاری از مشکلات روز جامعه حل می شود افزود: شبکه منسجم بصیرت افزایی و پاسخگویی به سئوالات دانشجویان باید در دانشگاه ها تقویت شود.



وی خاطرنشان کرد: بسیاری از علوم غربی غیرکارشناسانه و دور از معرفت های رفتاری است که باید اساتید و دانشگاهیان در استفاده از دانش های غربی تامل کنند.



نقدی تصریح کرد: ایجاد روحیه علمی و حلقه های وصل دانشجویی و دانشگاهی از طریق روحیه بسیجی باید محقق شود.



قائم مقام وزیر بهداشت نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بسیج نهالی نوپا و برآمده از انسان های پاک و ارزشمند است اظهار داشت: در هزاره سوم که نبرد فناوری ها است دانشگاهیان باید در تولیدات علمی مسلح شوند.



محمد مهدی ناصحی افزود: اساتید بسیجی با نقد علمی درست تمدن غربی را پشت سرگذارند.

