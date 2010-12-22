سندملی محیط زیست کمتر از یکماه دیگر ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد محمدی زاده عصر چهارشنبه در همایش مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور در عسلویه با بیان اینکه سندهای استانی محیط زیست برای 31 استان کشور در چارچوبی که به استانها ابلاغ شده باید به تصویب شورای برنامه ریزی استان مربوطه برسد گفت: در راستای تعهد کشور مبنی بر اختصاص 10 درصد از مساحت هر کشور به مناطق حفاظت شده، با تلاش چند ماهه اخیر مساحت مناطق حفاظت شده کشور از 6/3 وسعت جغرافیای کشور به بالای 10 درصد مساحت جغرافیای کشور افزایس یافته است.

محمدی زاده افزود: مناطقی که ارزش حیاتی ندارد و یا به برطرف شدن مشکلات مردم می انجامد از حوزه حفاظت خارج و مناطقی که ارزش حفاظتی بیشتری دارند به حوزه مناطق حفاظتی افزوده می شود که آخرین زمان برای این طرح تا پایان امسال است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره اولویتهای این سازمان گفت: استفاده از فناوریهای نوین در کنترل پسابها و جلوگیری از آلاینده ها، موضوع حفظ جنگلها و جلوگیری از آتش سوزیها، امداد و نجات، تجهیزات آتش نشانی، آموزش محیط بانان و اجرا کردن تعهدات بین المللی در اولویت برنامه این سازمان است.

محمدی زاده با تأکید بر ضرورت پیشتاز بودن سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخگویی به نیازهای طرحهای توسعه ای افزود: دوره ای که سازمان حفاظت محیط زیست با پاسخ 'نه' برنامه هایش را توجیه می کرد، گذشته است و امروز برای یافتن پاسخ 'آری ' با حفظ ضوابط و شاخصها راه حلهای لازم را برای ادامه اجرای طرحها پیدا و مجریان و پیمانکاران را به آنچه مصلحت است راهنمایی کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: در موارد عدیده ای اطلاع داریم که این سازمان در پاسخگویی به استعلام برای اجرای طرحها عقب است، در صورتی که باید پاسخ استعلام طرحهای بزرگ در اسرع وقت داده شود.

محمدی زاده گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید از طرحها گامی جلوتر باشد و با تهیه اطلس توسعه و قرار دادن آن روی سایت سازمان، بایدها و نبایدها بدون آن که شرکتی یا پیمانکاری مراجعه حضوری به ما داشته باشد، به آنها گوشزد شود.