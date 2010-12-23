قهرمانی کاله جوان مازندران در نیم فصل والیبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله جوان مازندران شامگاه چهارشنبه برای کسب این عنوان، در دیداری برتر و تماشایی در سالن ورزشی شهدای آمل ، حریف خود تیم پره سر گیلان را با نتیجه سه برصفر شکست داد.

تیم کاله جوان مازندران در این دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای ( 25 بر 22) ، ( 26 بر 24 ) و ( 25 بر 8) برابر نماینده گیلان به برتری دست یافت.

کاله جوان مازندران با این پیروزی با ارزش 10 امتیازی شد و با توجه به شکست گاز سرخس نزدیکترین تعقیب کننده اش، قهرمان نیم فصل گروه دوم جدول رده بندی والیبال دسته یک باشگاه های کشور شد.

درهمین چارچوب قرار بود تیم شهید حاتم نور دیگر نماینده مازندران در رقابت های لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور میزبان تیم ارومیه باشد که به علت کناره گیری نماینده ارومیه این دیدار برگزار نشد.

تیم های کاله جوان مازندران و شهید حاتم نور دو نماینده مازندران در رقابتهای این فصل لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور هستند.