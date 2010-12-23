جودو کار برنزی پارآسیایی آمل مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید امیر حسن نتاج شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به زادگاهش آمل گفت: مسابقات پارآسیایی در گوانگجو در سطح بالایی برگزار شد و رقابت ها هم بسیار نزدیک بود.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به نشان برنز بازیهای پارآسیایی در دور نخست حریف تایلندی را در کمتراز 10 ثانیه ضربه فنی کرده است گفت: در دور دوم با وجود تلاش های زیاد و برتری مطلق، در پی اخطاری که با ناداوری به من داده شد باعث شد تا از رسیدن به دیدار پایانی این رقابت ها باز بمانم.

وی ادامه داد: با وجود اعتراض های کمیته فنی کشورمان به کمیته برگزاری مسابقات، متاسفانه به علت نهایی شدن رای صادره، برنده بازی ما قبل فینال شناخته شده و در حالی که نشان طلا در چنگم بود با نادواری از دستم گرفتند.

ملی پوش آملی وزن 90- کیلوگرم جودوی جانبازان معلولان کشورمان تصریح کرد: در دیدار رده بندی برای کسب نشان برنز بازیهای پارآسیایی حریف ازبکستانی را شکست و صاحب گردن آویز برنز شدم.

نتاج با بیان اینکه سطح کمی و کیفی این مسابقات بالا بوده و همه کشورها با نفرات اصلی خود در این مسابقات شرکت کرده بودند ادامه داد: خوشبختانه جودو کاران ایرانی در این مسابقات خوش درخشیدند و بهترین نتیجه کاروان کشورمان را در گوانگجو کسب کردند.

دارنده ده ها نشان طلا، نقره و برنز مسابقات جودوی جهان، آسیایی از سالهای 2004 تا 2010 خاطرنشان کرد: مسابقات جهانی آنتالیای ترکیه را تا سه ماه آینده درپیش رو داریم و از هم اکنون با برنامه ریزی منظم و تمرینات مستمر به فکر موفقیت در مسابقات جهانی2011 هستم.