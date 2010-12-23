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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

8800 تعاونی در گلستان تشکیل شده است

8800 تعاونی در گلستان تشکیل شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و آموزشی اداره کل تعاون گلستان گفت: تاکنون هشت ‌هزار و 898 تعاونی در استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله نوروزی‌فرد عصر چهارشنبه در جلسه هیئت رئیسه شورای شهر گرگان بحث و تبادل ‌نظر در خصوص اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون با شورای عالی استان‌ها، از کسب رتبه نخست ایجاد تعاونی‌های بانوان گلستان خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل بالغ بر هشت هزار و 898 تعاونی در گلستان اظهار داشت: استان در این زمینه رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
 
وی ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل بانک اطلاعات کارجویان گرگان به شورای شهر افزود: با توجه به حجم بالای متقاضیان اشتغال در استان متاسفانه تا‌کنون هیچگونه پالایش اطلاعاتی کارجویان انجام نشده بود که بخش تعاون استان در حال پالایش این اطلاعات است.
 
نوروزی اظهار داشت: برای بخش تعاون به منظور دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد کشور اقدامات مختلفی تعریف شده است که بر اساس وظایف ابلاغی علاوه بر تشکیل تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی، بحث اشتغال هم اضافه شده است.
 
معاون پژوهشی و آموزشی اداره کل تعاون استان گلستان ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل تعاونی‌های سهامی عام به شورای شهر گرگان، ایجاد این نوع تعاونی‌ها را گامی مثبت در جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری ارزیابی کرد. 
کد مطلب 1215866

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