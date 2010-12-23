21 چادر امدادی در جنگلهای گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم نعیمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این راستا، جمعیت هلال احمر استان با بکارگیری 101 نفر امدادگر و 55 نفر پرسنل، دوفروند بالگرد 10 دستگاه آمبولانس، 7 دستگاه خودروی کمک دار اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: سه دستگاه خودروی سواری، یکدستگاه مینی بوس، یکدستگاه خودروی کانکس دار، یکدستگاه خودروی ارتباطات، چهار دستگاه وانت، یکدستگاه خودروی سوخت رسان بالگرد، یکدستگاه خودروی نجات، 13 دستگاه بی سیم دستی از دیگر امکانات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این جمعیت با بکارگیری یکدستگاه بی سیم کوله ای، یکدستگاه بی سیم HF، دو دستگاه موبایل ماهواره ای، دو دستگاه برج روشنایی، دو دستگاه پروژکتور دستی و توزیع اقلام زیستی از جمله آب معدنی، نان، کنسروجات، پتو ، چادر امدادی و ... و همچنین اسقرار 21 دستگاه چادر امدادی جهت پشتیبانی نیروهای منطقه و 2 واحد درمانگاه اضطراری بیشترین خدمات و عملکرد را در این حادثه ایفاء‌کرده است.

جنگلهای گلستان تاکنون سه سری دچار حریق شد.