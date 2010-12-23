47 طرح اشتغالزا در گلستان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رهبری عصر چهارشنبه در نشست این کارگروه افزود: از بین آنها می توان به طرح های محوری نظیر تولید پلیمر پلی استایرن و ایجاد نمایندگی خدمات سایپا دیزل در شهرستان گنبد اشاره کرد.

وی از پرداخت تسهیلات به طرح های کشاورزی ، گردشگری، بازرگانی و صنعت خبر داد.

رهبری بیان داشت: در پرداخت تسهیلات به طرح ها، پیگیری آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها و همچنین نظارت کمی و کیفی بر بر پیشرفت پروژه ها از جمله وظایف دستگاه های اجرایی است.



کمیته چهل و نهم کارشناسی طرح های اقتصادی زودبازده با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در محل سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی برگزار شد.

