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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

47 طرح اشتغالزا در گلستان آماده شد

47 طرح اشتغالزا در گلستان آماده شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری گلستان گفت: 47 طرح با اشتغال 220 نفر در بانک ملی و کشاورزی آماده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رهبری عصر چهارشنبه در نشست این کارگروه افزود: از بین آنها می توان به طرح های محوری نظیر تولید پلیمر پلی استایرن و ایجاد نمایندگی خدمات سایپا دیزل در شهرستان گنبد اشاره کرد.

وی از پرداخت تسهیلات به طرح های کشاورزی ، گردشگری، بازرگانی و صنعت خبر داد.

رهبری بیان داشت: در پرداخت تسهیلات به طرح ها، پیگیری آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها و همچنین نظارت کمی و کیفی بر بر پیشرفت پروژه ها از جمله وظایف دستگاه های اجرایی است.
 
کمیته چهل و نهم کارشناسی طرح های اقتصادی زودبازده با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در محل سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی برگزار شد.
 
کد مطلب 1215868

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