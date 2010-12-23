اولین همایش بین المللی مهندسی مخابرات در زاهدان آغاز شد

دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: هدف از برگزاری اولین همایش مهندسی مخابرات کشور، کسب تجربه دانشجویان رشته های مهندسی مخابرات، برق و کامپیوتر در همایش های بین المللی و ایجاد فرصت بهره گیری از آثار مطلوب و مفاهیم تخصصی برای متخصصان مخابرات و برق و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با آنها در استان است.

شهرام محنا گفت: بیش از 40 مقاله تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی از کشورهای مختلف به دبیرخانه این همایش ارسال شد و اساتید برگزیده دانشگاههای کشورهای کانادا، انگلستان، پاکستان، هندوستان، کره جنوبی و سیستان و بلوچستان مقاله های خود را در این همایش به زبان انگلیسی ارائه می دهند.

وی افزود: مقالات ارائه شده در این همایش باعث می شود متخصصان و دانشجویان رشته برق و مخابرات استان با تازه ترین یافته های تحقیقاتی اساتید دانشگاههای مطرح دنیا آشنا شوند.

محنا بیان داشت: در روز پایانی این همایش دو کارگاه آموزشی تخصصی در ارتباط با مخابرات برای دانشجویان شرکت کننده برگزار می شود.

وی گفت: این همایش با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای هیئت علمی گروه مخابرات دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان به مدت سه روز برگزار می شود.