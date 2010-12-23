کشف و ضبط 4 کیلوگرم هروئین از یک مالایی و دو خارجی در مالزی

مالزی

مقامات محلی ایالت سلانگور استفاده از نشان 1 مالزی در بیلبوردها و تبلیغات خیابانی را ممنوع اعلام کردند

توافق دولت مالزی برای امضای تفاهمنامه اطلاعات مهاجرتی بین کوالالامپور و لندن

مدیرکل اداره آمار مالزی جمعیت این کشور را 27 میلیون و 565 هزار و 821 نفر اعلام کرد و نسبت تعداد مردان به زنان را 5 درصد بیشتر دانست

در یک حمله غافلگیرکننده، پلیس توانست 4 کیلو هروئین را از یک مالایی و دو خارجی دیگر کشف و ضبط کند

اندونزی

رئیس جمهور اندونزی نقش زنان در ایجاد شخصیت ملی را حیاتی دانست

تظاهرات انجمن شالیکاران اندونزیایی در اعتراض به واردات برنج

زلزله 5.4 دهم ریشتری شمال جزیره سوماترا را لرزاند

تایلند

اعلام آماده گی پلیس تایلند از رسیدگی به اوضاع داخلی پس از برداشتن وضعیت اضطراری

اعمال شدید قانون توسط دولت تایلند برای جلوگیری از رشوه گرفتن مدارس از والدین دانش آموزان تنبل

اجساد توریستهای تایلندی که در اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس در مالزی کشته شده بودند با پرواز ویژه به کشورشان برگردانده شد

فیلیپین

مردان مسلح فیلیپینی پس از 317 روز 2 اسیر مالایی خود را آزاد کردند

انفجار یک بمب در مقابل خانه یکی از کارمندان دولت فیلیپین خسارت جانی در پی نداشت

سنگاپور

زن سنگاپوری که برای کاهش درد از داروی گیاهی استفاده کرده بود در اثر نارسایی کلیه جان خود را از دست داد