سالانه 500 هزار سند مسکن روستایی در کشور صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا تابش چهارشنبه شب در مراسم نمادین اعطای سند مسکن روستایی در روستای دهنو شهرستان بیرجند، اظهار داشت: تاکنون برای دو میلیون و 450 هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور سند صادر شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای کشور، تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت نهم و دهم به مناطق محروم، سال آینده آغاز طرح‌ های عظیم در روستاها و مناطق محروم است.

تابش از مقاوم ‌سازی یک ‌میلیون و 400 هزار منزل مسکونی در روستاهای کشور خبر داد و گفت: هنوز برای مقاوم‌ سازی روستاهای کشور بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: واحدهای مسکونی روستایی در گذشته از مقاومت مناسبی برخوردار نبودند، بطوریکه با کوچکترین زلزله آسیب زیادی به آنها وارد می شد، اما طی چند سال اخیر بسیاری از خانه های روستایی نوسازی شده است.

تابش با بیان اینکه رسیدگی به محرومان از رسالت‌های اساسی دولت است، اظهار داشت: روستاها از لحاظ اجتماعی، علمی و فرهنگی دارای فرهنگی دیرینه هستند، که در این راستا باید تلاش شود تا استاندارد زندگی در روستاها بالا رود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در پایان بر ارتقای شاخص ها و استانداردهای لازم برای زندگی در روستاها تاکید کرد و یادآور شد: با فراهم شدن امکانات در روستاها و شهرهای کوچک می توان گرایش زندگی از شهرهای بزرگ را به این سمت بیشتر کرد.