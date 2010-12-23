40 نفر از راهداران حین ماموریت جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عزیز فیلی در شب چهار شنبه در جمع کارکنان اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی به مناسبت روز راهدار با بیان اینکه کار راهداری در واقع خدمت به خلق خداست و این خدمت یک نوع ایثار است، اظهار داشت: ارزش راهدار را راهدار می داند و کسانیکه از نزدیک با آنها هستند.

وی تصریح کرد: ارزش راههای کشور بدون احتساب ملک و زمین بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است لذا برای نگهداری این سرمایه عظیم ملی باید با نهایت دقت برنامه ریزی کرد.



مدیرکل دفتر نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این سازمان تاکنون بسیاری از عملیاتهای بهسازی و نگهداری راهها را به شرکتهای خصوصی برای مدت 10 سال واگذار کرده است.



فیلی اظهار داشت: سازمان راهداری برای بهسازی و روکش آسفالتهای راههای اصلی و فرعی کشور 220 میلیارد تومان تامین اعتبار کرده است.



مدیرکل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: تاکنون هزار و 286 نقطه حادثه خیز در سطح کشور شناسایی شده که از این تعداد هزار و100 نقطه از لحاظ هندسی رفع شده است.



این مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور میزان اعتبار اختصاص داده شده برای رفع هزار و 286 نقطه هندسی حادثه خیز را 200 میلیارد تومان ذکر کرد.



وی همچنین از شناسایی 320 هزار دستگاه پل در سطح جاده های اصلی، فرعی و روستایی کشور خبر داد و گفت: امسال برای نگهداری 10 هزار دستگاه پل از اعتبارات ملی و استانی 30 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.



وی رشد اعتبارات استان خراسان شمالی از سال 86 تا 89 برای روکش آسفالت راهها را 50 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان رشد در سطح کشور 20 درصد می باشد.



وی از مسئولان و مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا نسبت به نگهداری راهها و تامین اعتبار برای این بخش که از شریانهای حیاتی و اقتصادی کشور محسوب می شود توجه ویژه داشته باشند.



فیلی در خصوص واگذاری عملیات نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی جاده‌های کشور به بخش خصوصی، گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی در مقوله ساخت و احداث آزادراه‌های کشور وارد می‌شود و از اجرای اینگونه فعالیت‌ها استقبال می‌کند، اما در زمینه نگهداری راهها، تاکنون بخش خصوصی استقبال چندانی از خود نشان نداده است.



وی تصریح کرد: سازمان راهداری به دنبال این است که با ایجاد مشوق‌ها و ارائه تسهیلات مناسب، نگهداری راه‌ها و آزاد راه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.



مدیرکل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دنبال تنظیم قراردادهایی است که عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌ها و نگهداری راه‌های کشور را در مدت زمان حداقل 10 سال به بخش خصوصی واگذار کند.



فیلی با بیان این که هم‌ اکنون نگهداری تمام راه‌های اصلی و فرعی کشور بر عهده سازمان راهداری است، گفت: پس از متناسب شدن هزینه‌ها و درآمدها و واقعی شدن قیمت‌ها، قطعا واگذاری نگهداری آزادراه‌ها و بزرگ ‌راه‌ها به بخش خصوصی توجیه مطلوبی خواهد داشت.