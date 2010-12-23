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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

طی یکسال گذشته/

40 نفر از راهداران حین ماموریت جان باختند

40 نفر از راهداران حین ماموریت جان باختند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نگهداری راه و ابنیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: طی یک سال گذشته 40 نفر از پرسنل راهداری در حین انجام ماموریت در جاده های سراسر کشور جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عزیز فیلی در شب چهار شنبه در جمع کارکنان اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی به مناسبت روز راهدار با بیان اینکه کار راهداری در واقع خدمت به خلق خداست و این خدمت یک نوع ایثار است، اظهار داشت: ارزش راهدار را راهدار می داند و کسانیکه از نزدیک با آنها هستند.

وی تصریح کرد: ارزش راههای کشور بدون احتساب ملک و زمین بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است لذا برای نگهداری این سرمایه عظیم ملی باید با نهایت دقت برنامه ریزی کرد. 

مدیرکل دفتر نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این سازمان تاکنون بسیاری از عملیاتهای بهسازی و نگهداری راهها را به شرکتهای خصوصی برای مدت 10 سال واگذار کرده است.

فیلی اظهار داشت: سازمان راهداری برای بهسازی و روکش آسفالتهای راههای اصلی و فرعی کشور 220 میلیارد تومان تامین اعتبار کرده است.

مدیرکل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: تاکنون هزار و 286 نقطه حادثه خیز در سطح کشور شناسایی شده که از این تعداد هزار و100 نقطه از لحاظ هندسی رفع شده است.

این مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور میزان اعتبار اختصاص داده شده برای رفع هزار و 286 نقطه هندسی حادثه خیز را 200 میلیارد تومان ذکر کرد.

وی همچنین از شناسایی 320 هزار دستگاه پل در سطح جاده های اصلی، فرعی و روستایی کشور خبر داد و گفت: امسال برای نگهداری 10 هزار دستگاه پل از اعتبارات ملی و استانی 30 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی رشد اعتبارات استان خراسان شمالی از سال 86 تا 89 برای روکش آسفالت راهها را 50 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان رشد در سطح کشور 20 درصد می باشد.

وی از مسئولان و مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا نسبت به نگهداری راهها و تامین اعتبار برای این بخش که از شریانهای حیاتی و اقتصادی کشور محسوب می شود توجه ویژه داشته باشند.

فیلی در خصوص واگذاری عملیات نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی جاده‌های کشور به بخش خصوصی، گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی در مقوله ساخت و احداث آزادراه‌های کشور وارد می‌شود و از اجرای اینگونه فعالیت‌ها استقبال می‌کند، اما در زمینه نگهداری راهها، تاکنون بخش خصوصی استقبال چندانی از خود نشان نداده است.

وی تصریح کرد: سازمان راهداری به دنبال این است که با ایجاد مشوق‌ها و ارائه تسهیلات مناسب، نگهداری راه‌ها و آزاد راه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

مدیرکل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دنبال تنظیم قراردادهایی است که عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌ها و نگهداری راه‌های کشور را در مدت زمان حداقل 10 سال به بخش خصوصی واگذار کند.

فیلی با بیان این که هم‌ اکنون نگهداری تمام راه‌های اصلی و فرعی کشور بر عهده سازمان راهداری است، گفت: پس از متناسب شدن هزینه‌ها و درآمدها و واقعی شدن قیمت‌ها، قطعا واگذاری نگهداری آزادراه‌ها و بزرگ ‌راه‌ها به بخش خصوصی توجیه مطلوبی خواهد داشت.
کد مطلب 1215879

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