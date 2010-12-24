ایجاد فضاهای فرهنگی در طرحهای مسکن مهر دماوند در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، از صحبتهای رد و بدل شده بین مسئولان محلی دماوند و مسکن و شهرسازی استان تهران در نشست مسکن مهر دماوند که در محل کنفرانسهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد، چنین بر می آید که فضاهای فرهنگی در این پروژه ملی یا به سایر کاربریها تغییر وضعیت یافته یا به شکل کلی اجرایی نخواهد شد.

شهردار دماوند در این نشست با اشاره به کمبود محل پارک خودرو در طرحهای مسکن مهر اظهار داشت: یکی از معضلات پیش روی طرح مسکن مهر "مهک" شهرستان دماوند کمبود محل پارک خودروی ساکنین آن است.

محمد قنبری ادامه داد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، پارکینگ خودرویی واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر دماوند به صورت رو باز تعیین شده که کمبودها در این خصوص باید در قالب کمسیون ماده پنج و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.

50 درصد خانه های در حال احداث با مشکل مواجه هستند

این مسئول افزود: در واحدهای مسکونی تعاونی مسکن مهر شماره یک مهک، نزدیک به 46 واحد فاقد پارکینگ بوده و 50 درصد خانه های در حال احداث دیگر تعاونیهای طرح مذکور نیز با مشکلی مشابه روبرو هستند که این کاستی به معضلات ترافیکی سالهای آینده نواحی یاد شده خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه در صورت آغاز مشکلات ترافیکی، شهروندان شهرداری را مقصر قلمداد خواهند کرد، عنوان کرد: با تداوم روند کنونی و پس از اسکان متقاضیان در طرحهای مسکن مهر، شهروندان آینده این نواحی، شهرداری را مقصر کمبود محل پارک خودرو و در نتیجه ترافیک معابر شهری قلمداد خواهند کرد.

احداث مسجد طرحی خارج از توان شهرداری

این مسئول گفت: چندی پیش بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از طرح مسکن مهر مهک شهرستان دماوند به تخصیص اعتباری دو میلیارد تومانی انجامید که بخشی از آن باید به احداث مسجدی در این طرح اختصاص می یافت.

مبحث ساخت مسجد در طرح مسکن مهر مهک دماوند از دیگر مواردی بود که قنبری بدان اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن وظایف ذاتی دستگاهی همچون شهرداری احداث چنین مجموعه مذهبی - فرهنگی در طرح ملی یاد شده توسط این نهاد چندان امکان پذیر نیست.



تغییر کاربری اراضی فرهنگی به محل ساخت پارکینگ خودرو

مدیر مسکن و شهرسازی استان تهران نیز در این نشست اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه های احداث پارکینگ خودرو در قالب سازه های مسکونی تعاونیها به سوی احداث اماکن یادشده در فضاهای باز سوق داده شده اند.

محمدعلی فرشادفر ادامه داد: معضل یادشده نه تنها در این طرح بلکه در دیگر طرحهای مسکن مهر نیز دیده می شود که این کاستی را می توان طی یک بازنگری مجدد در فضاهای فرهنگی و تغییر کاربری آنها جبران کرد.

این مسئول با بیان اینکه این اقدامات به رفع صد درصدی این معضل نخواهد انجامید، عنوان کرد: شاید معضل کمبود پارکینگ خودرویی با تغییرات یادشده به طور صد در صد رفع نشود اما به کاهش بخشی از مشکلات یاد شده خواهد انجامید.

به نظر می رسد که پایان مراحل احداث طرحهای مسکن مهر شهرستان دماوند با آغاز گسیل جمعیتی در قالب فرهنگهای متعدد همراه خواهد بود از این رو ایجاد فضاهای فرهنگی می تواند سدی بزرگ در مقابل معضلات احتمالی ناشی از برخورد فرهنگهای گوناگون محسوب شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است.

بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.