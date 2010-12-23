آبی در سفره های زیرزمینی رودهن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، منصور جنتی در نشست مسکن مهر شهرستان دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: کلیه مراحل اجرایی شبکه آبرسانی هر دو طرح مسکن مهر "مهرآباد" رودهن و "مهک" دماوند طی چند روز آینده آغاز خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت نزولات آسمانی در سال جاری اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بارندگی امسال در شمال شرق استان تهران بسیار نگران کننده است که این امر به ایجاد مشکلات اساسی در فصول گرم نواحی یادشده خواهد انجامید.

این مسئول با اشاره به راهکارهای عملی موجود در زمینه کاهش بار مشکلات کم آبی شهرستان دماوند گفت: راهکار نخست حفر پنج حلقه چاه آب با دبی 80 لیتر در ثانیه است که البته مجوزهای سه حلقه از این چاه ها از سوی مسئولان آب منطقه ای استان تهران صادر شده است.

وی عنوان کرد: دو چاه دیگر نیز از نیازهای حیاتی شهرستان محسوب می شود که امیدواریم اخذ این مجوزها در حداقل زمان ممکن حاصل شود.

رئیس شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران با اشاره به طرحهای در حال احداث مسکن مهر شهرستان دماوند گفت: طرحهای مسکن مهر شهرستان دماوند با افزایش جمعیت قابل توجه و تشدید مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: از این رو حفر پنج تا شش حلقه چاه در نواحی اطراف این شهر مانند وسکاره، آردینه و آبعلی جهت آبرسانی به ساکنان سال آینده طرحهای یادشده امری ضروری شمرده می شود.

15 لیتر در ثانیه برای آبرسانی به رودهن کافی نیست

وی میزان 15 لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده برای آبرسانی به رودهن را ناکافی ارزیابی کرد و اظهار داشت: متاسفانه تخصیص این میزان آب پاسخگوی نیازهای اساسی وضعیت بحرانی رودهن نیست.

جنتی بیان کرد: اگر امروز مجوزهای لازم در خصوص حفر یک حلقه چاه صادر شود، این منبع تامین آب هشت ماه دیگر به بهره برداری می رسد و این بدان معنی است که تابستان امسال نیز با معضلات شدید ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.

شرکت آبفا مسئول تامین آب نیست

رئیس شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در انتها با بیان اینکه شرکت آبفا مسئول تامین آب نیست، عنوان کرد: تامین آب

طرحهای مسکن مهر و دیگر نقاط شهرستان دماوند وظیفه شرکت آبفا نیست و این نهاد تنها به توزیع آب تخصیص یافته می پردازد.

از صحبتهای مسئولان شرکت آبفای شرق استان تهران چنین برمی آید که با طی روند کنونی، دیدن لبهای خشک قله دماوند و تکرار داستان تلخ 15 سال گذشته کم آبی این دیار رویدادی دور از انتظار نخواهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است.

بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.