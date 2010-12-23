"ابرشیوه" به عنوان ششمین شهر شهرستان دماوند معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در دماوند، شاهرخ رامین طی نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی و جمعی از مردم دو منطقه روستایی همسایه "جابان" و "سربندان" برگزار شد، افزود: جابان و سربندان بزرگترین مناطق روستایی شهرستان دماوند محسوب می شوند که پیشرفت و توسعه از خواسته های به حق مردمان آن قلمداد می شود.

این مسئول، داشتن افکاری بزرگ را از جمله داشته های گرانبهای مردم این دو روستا دانست و ادامه داد: آنچه را که می توان در ردیف داشته های با ارزش مردمان این دو منطقه روستایی قرار داد، وجود افکاری بزرگ است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره سیب سرخ دماوند یادآور شد: نمونه این تفکر رو به رشد در حین برگزاری جشنواره سیب سرخ و فیلم کوتاه دماوند بر همه آشکار شد و نمره قبولی دو روستای جابان و سربندان بیش از مناطق شهری شهرستان دماوند بود.

تلفیق جابان و سربندان، رمز توسعه روزافزون این دو منطقه است

رامین، تلفیق جابان و سربندان در قالب شهری واحد را رمز توسعه روزافزون این دو منطقه خواند و گفت: آنچه که مسلم است پیشرفت و توسعه دو منطقه روستایی جابان و سربندان در سایه تلفیق مردمان همچون برادر نواحی یادشده در قالب شهری واحد امکان پذیر خواهد بود.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ادامه داد: تمامی خدمات رفاهی با توجه به جمعیت موجود به مناطق مختلف گسیل داده می شود از این رو تبدیل جداگانه هر یک از مناطق روستایی جابان و سربندان به شهری مجزا تنها یک تغییر نام ساده قلمداد شده و سود چندانی به همراه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: این درحالیست که یکپارچگی این دو روستا به بالا رفتن سرانه جمعیتی شهری مشترک و سرازیر شدن امکانات مختلف رفاهی، درمانی، آموزشی و غیره خواهد انجامید.

امکانات مختلف در ابرشیوه فراهم می شود

این مسئول با نام بردن از "ابرشیوه" به عنوان شهری متشکل از دو روستای جابان و سربندان عنوان کرد: آینده روشن جابان و سربندان، شهر ابرشیوه است که امکانات مختلفی مانند واحدی دانشگاهی، امکانات درمانی و دیگر خدمات ظرف مدتی کوتاه در آن ایجاد خواهد شد.

معاون فرماندار شهرستان دماوند نیز در حاشیه همایش دهیاران بخش مرکزی دماوند به خبرنگار مهر گفت: مژده ای که می توان امروز به مردمان دو روستایی جابان و سربندان داد، تبدیل منطقه آنها به شهری واحد است.

سعید میرازیی فر ادامه داد: امور مقدماتی تبدیل جابان و سربندان به شهری واحد انجام پذیرفته و برخی مشکلات کوچک در مسیر این طرح با همراهی اهالی این دو روستا و تلاشهای رامین، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه مرتفع شده است.

تلفیق جابان و سربندان به سود مردم هر دو روستا است

این مسئول نیز تلفیق جابان و سربندان را به سود مردم هر دو روستا دانست و افزود: تلاقی جابان و سربندان در قالب یک شهرداری واحد به سود مردمان همچون برادر این دو روستا خواهد بود.

وی با اشاره به مراحل اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مراحل اجرای این طرح از روز بعد از اخذ تفاهمنامه دو شورای روستای جابان و سربندان به استانداری و با مساعدت مسئولان این نهاد به وزارت کشور ارسال خواهد شد تا پس از تایید، ششمین شهر شهرستان دماوند نیز تشکیل شود.

جابان و سربندان از جمله پرجمعیت ترین مناطق روستایی دماوند، بخش مرکزی این شهرستان و دهستان ابرشیوه محسوب می شوند که این روزها زمزه های تبدیل آنها به شهری مشترک قوت گرفته است.