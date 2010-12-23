طرح مبلمان شهری سنندج تدوین و اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی حسام شریعتی شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، اظهار داشت: رویکرد شهرداری سنندج در حال حاضر توجه به برنامه های فرهنگی است و در همین راستا مبلمان شهری سنندج تدوین و اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت و نمای شهر سنندج به دلیل نبود یک برنامه ریزی اصولی و دقیق بسیار نامناسب است و به همین دلیل باید از استفاده از شیوه های مختلف به ویژه با رویکرد فرهنگی طرحی جامع را در این حوزه طراحی و در مرکز استان کردستان اجرا کرد.

شهردار سنندج با اشاره به ویژگی های شهر سنندج و وجود پتانسیل های خاص در این منطقه بیان داشت: شهرداری تلاش خواهد کرد که در قالب برنامه های جامع و با ایجاد تعامل با سایر نهادها و مراکز متولی امور فرهنگی اقدامات و کارهای متناسب با نیاز مردم را در این شهر اجرایی کند.

حسام شریعتی با اشاره به توسعه برنامه های فرهنگی در شهر سنندج عنوان کرد: در همین راستا در آینده ای نزدیک معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج تقویت و تلاش خواهد شد که از وجود افراد با تجربه در این بخش برای برنامه ریزی بهتر و اجرای آنها در سنندج استفاده شود.

وی گفت: شهرداری سنندج آمادگی لازم برای همکاری و مشارکت در برنامه های فرهنگی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان را داراست و تلاش خواهیم کرد که با تعامل مناسب در این بخش خدمات بهتری را به مردم استان به ویژه شهر سنندج ارائه دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این دیدار افزود: شهرداری ها با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که با اقشار مختلف مردم دارند، نقش ویژه ای در پیدایش هویت فرهنگی در جامعه را ایفا می کنند.