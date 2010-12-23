قیمت گوشت قرمز در کردستان 500 تومان ارزان شد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در این استان طی سه روز گذشته 500 تومان ارزان شده و پیش بینی می شود که این کاهش قیمت همچنان طی روزهای آینده ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: همزمان با کاهش قیمت گوشت قرمز در استان کردستان، قیمت گوشت مرغ هم وارد روند کاهشی شده و روز گذشته هر کیلو گوشت مرغ در شهرهای مختلف استان تا دو هزار 800 تومان نیز به فروش رفته است که در مقایسه با هفته قبل نشان از کاهش 300 تومانی در هر کیلو است.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان با اشاره به نظارت های شبانه روزی بر وضعیت قیمت کالا و اجناس در بازار این استان، بیان داشت: خوشبختانه با توجه به همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و مجامع امور صنفی هم اکنون وضعیت مناسبی بر بازار حاکم است و امیدواریم که این شرایط همچنان ادامه داشته باشد.

اسراری خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها، بازرسی های طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها که از ابتدای آبان ماه در استان کردستان آغاز شده بود، از مرز 23 هزار واحد گذشت و این طرح در حال حاضر و با جدیت هر چه بیشتر پیگیری می شود.

وی گفت: بسته نظارتی وزارت بازرگانی به صورت همزمان و از ابتدای آبان ماه در سراسر کشور آغاز شد و از همان روز سازمان بازرگانی استان کردستان نیز با تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی با مشارکت مجامع امور صنفی و سایر سازمان های دولتی این طرح را اجرا کرده است.