شهرداری ها نقش موثری در پیدایش هویت فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار با شهردار جدید سنندج، اظهار داشت: شهرداری ها با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که با اقشار مختلف مردم دارند، نقش ویژه ای در پیدایش هویت فرهنگی در جامعه را ایفا می کنند.

وی عنوان کرد: شهرداری دستگاهی است خدمت رسان که می تواند با بهره گیری از شیوه های مختلف فرهنگی در راستای اجرای هر چه بهتر وظایف ذاتی خود به موفقیت برسد و علاوه بر اداره کل تبلیغات اسلامی سایر نهادهای متولی امور فرهنگی در استان نیز می توانند در این راستا با شهرداری همکاری داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: توجه به تامین نیازهای فرهنگی مردم استان کردستان با توجه به هجمه بسیار زیاد دشمنان انقلاب اسلامی از یک سو و بهره برداری از توانمندی های این استان در سایر بخش ها با رویکرد فرهنگی از سوی دیگر باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان این بخش قرار گیرد.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به نوع همکاری و ارتباط اداره کل تبلیغات اسلامی با شهرداری سنندج و سایر شهرداری های استان، بیان داشت: شهرداری می تواند در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی و همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی با اداره کل تبلیغات اسلامی همکاری و مشارکت داشته باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به تغییرات صورت گرفته در شهرداری سنندج، میزان حضور این نهاد در برنامه های فرهنگی در استان و همچنین تلاش برای نوآوری در حوزه های مختلف کاری افزایش چشم گیری داشته باشد.