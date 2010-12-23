عملیات بذرپاشی در 30 هزار هکتار از مناطق حفاظت شده آغاز شد

عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این عملیات با هدف احیاء پوشش گیاهی و تامین علوفه مورد نیاز حیات وحش و حفاظت و احیاء تنوع زیستی در استان انجام می شود.

وی بیان کرد: عملیات بذرپاشی در سه منطقه حفاظت شده "دنا"، "خائیز" و "سولک" در حال اجراست و در این مناطق از 9 نمونه گیاهی برای بذرپاشی استفاده می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح بیش از 45 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات محیط زیست استان اختصاص یافته است.

پورشیرزاد مساحت مناطق حفاظت شده این استان را حدود ۲۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود : شش منطقه حفاظت شده و یک منطقه شکار ممنوع در سطح این استان وجود دارد .

وی اظهار داشت: در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد دو هزار گونه گیاهی و ۳۹۰ گونه دارویی وجود دارد که حدود یک هزار گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده دنا است و از این تعداد ۴۵ گونه بومی و منحصر به دنا می باشند.