به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اظهار داشت: زائران فراوانی از نقاط مختلف جهان به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) مشرف می⁯شوند و ما سعی داریم با فعال کردن بخش روابط بین⁯الملل آستانه مقدسه، این زائران را تغذیه فکری کنیم.



امام جمعه قم خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم از سنین کودکی تا کهنسالی وارد حرم حضرت معصومه(س) می⁯شوند و فضای این مکان مقدس باید به گونه⁯ای باشد که همگان از این فضا به خوبی بهره ببرند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قم با تاکید بر لزوم بهره⁯مندی از استعدادها و ظرفیت⁯های نهادها و سازمان⁯های مختلف در راستای فعالیت⁯های آستانه مقدسه اظهار داشت: انجام فعالیت⁯های فرهنگی گسترده و متناسب با ذائقه مخاطبان و اقشار مختلف مردم جز با هماهنگی و همکاری نهادها و سازمان⁯های مختلف مقدور نیست.



سعیدی اضافه کرد: در این راستا آستانه مقدسه در نظر دارد از نظرات و ظرفیت⁯های صاحبنظران و دست⁯اندرکاران حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه⁯ها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برای انجام فعالیت⁯⁯های در خور شان استفاده کند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: در نظر داریم غرفه⁯های حرم مطهر حضرت معصومه(س) را به انجام کارهای فرهنگی و نمایش محصولات فاخر فرهنگی اختصاص دهیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد جلسات و نشست⁯های معرفتی، اخلاقی، تفسیر نهج⁯البلاغه و... در حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد و اظهار امیدواری کرد که آستانه مقدسه برنامه⁯های مفیدی برای زائران این مکان مقدس اجرا کند.