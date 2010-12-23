به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اظهار داشت: زائران فراوانی از نقاط مختلف جهان به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) مشرف میشوند و ما سعی داریم با فعال کردن بخش روابط بینالملل آستانه مقدسه، این زائران را تغذیه فکری کنیم.
امام جمعه قم خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم از سنین کودکی تا کهنسالی وارد حرم حضرت معصومه(س) میشوند و فضای این مکان مقدس باید به گونهای باشد که همگان از این فضا به خوبی بهره ببرند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قم با تاکید بر لزوم بهرهمندی از استعدادها و ظرفیتهای نهادها و سازمانهای مختلف در راستای فعالیتهای آستانه مقدسه اظهار داشت: انجام فعالیتهای فرهنگی گسترده و متناسب با ذائقه مخاطبان و اقشار مختلف مردم جز با هماهنگی و همکاری نهادها و سازمانهای مختلف مقدور نیست.
سعیدی اضافه کرد: در این راستا آستانه مقدسه در نظر دارد از نظرات و ظرفیتهای صاحبنظران و دستاندرکاران حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاهها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برای انجام فعالیتهای در خور شان استفاده کند.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: در نظر داریم غرفههای حرم مطهر حضرت معصومه(س) را به انجام کارهای فرهنگی و نمایش محصولات فاخر فرهنگی اختصاص دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد جلسات و نشستهای معرفتی، اخلاقی، تفسیر نهجالبلاغه و... در حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد و اظهار امیدواری کرد که آستانه مقدسه برنامههای مفیدی برای زائران این مکان مقدس اجرا کند.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) از فعال شدن بخش روابط بینالملل آستانه مقدسه در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اظهار داشت: زائران فراوانی از نقاط مختلف جهان به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) مشرف میشوند و ما سعی داریم با فعال کردن بخش روابط بینالملل آستانه مقدسه، این زائران را تغذیه فکری کنیم.
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