هزینه اجرای طرح "کتاب من" روزانه 50 میلیون ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، منصور واعظی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کشور در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح کتاب من در کلیه کتابخانه های عمومی کشور خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، کتاب های مورد نیاز مراجعان که در کتابخانه وجود ندارد خریداری و برای کتابخانه ارسال می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح در کتابخانه های عمومی کشور سبب رشد 500 هزارنفری در تعداد اعضای کتابخانه های عمومی کشور شده است.

به گفته وی در قالب این طرح افرادی که سطح تحصیلات کارشناسی دارند تا چهار جلد کتاب در سال و اساتید دانشگاه و کسانی که دارای مدرک دکتری هستند تا سقف هشت جلد در سال را می توانند سفارش دهند.

وی از رونمایی از طرح کتاب برتر در سطح کتابخانه های عمومی کشور خبر داد و گفت: در این طرح برای موضوعات مطرح از سوی متقاضیان 10 عنوان کتاب مفید آن رشته معرفی می شود که در صورت عدم وجود آن در کتابخانه خریداری و ارسال می شود.

واعظی در ادامه به وضعیت فعالیت کتابخانه های عمومی کشور اشاره کرد و افزود: تعداد کتابخانه های عمومی کشور پیش از انقلاب حدود 300 باب بوده که این تعداد در سال 86 به یک هزار و 600 کتابخانه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد کتابخانه های عمومی کشور از سال 86 تا کنون با رشد 50 درصدی به تعداد دوهزار و 400 کتابخانه افزایش یافته است.

واعظی هزینه هر کتابدار در کتابخانه عمومی را به صورت سالانه 10 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: علاوه بر این ما تاکنون شش میلیون جلد کتاب به کتابخانه های عمومی سطح کشور ارسال کردیم و این علاوه بر کتاب هایی است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد به کتابخانه ها ارسال می شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور 76 دقیقه است، یادآور شد: از دلایل ضعیف بودن خراسان جنوبی در سرانه کتابخانه ها و کتابخوانی، این است که سرانه سواد پایین تری نسبت به سایر استان ها دارد و در تحقیقی که صورت گرفته مشخص شده خراسان جنوبی از نظر میزان مطالعه در افراد تحصیل کرده جزء استان های مطرح کشور بوده و وضعیت مناسبی دارد.