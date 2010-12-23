مهمترین عناوین روزنامه های صبح پنجشنبه کشور

ایران :

طراحی و ساخت هواپیما، بالگرد و خودروی هیبریدی

طی پیامی صورت گرفت: پاسخ معاون اول رئیس جمهور به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی خبر داد: سبد حمایتی 10 قلم کالای اساسی برای 330 هزار راننده تاکسی

تفاهم:

رئیس جمهور تصریح کردند: طرح تحول اقتصادی بهترین فرصت برای کارهای عملی

با انعقاد قرارداد 4 طرح کلان ملی؛ طرح تولید خودروی دورگه کلید خورد

راه اندازی بزرگترین پروژه گازی ایران در خلیج فارس



جام جم :

کاهش چشمگیر مصرف بنزین

یازدهمین اجلاس سران اکو در ترکیه امروز آغاز می‌شود

آیت‌الله مکارم شیرازی: اجازه نمی‌دهیم با مقدسات بازی شود

تجلیل حزب‌الله لبنان از موضع رهبر انقلاب درباره دادگاه حریری



جوان:

فروپاشی دادگاه حریری 2 روز پس از نظر قاطع رهبر انقلاب

براساس فتوای مقام معظم رهبری؛ اصل یارانه نقدی خمس ندارد

5 رادیوداروی ایرانی رونمایی شد

جهان صنعت:

مجلس یک هفته به دولت مهلت داد؛ تعیین تکلیف یارانه صنعت و کشاورزی

شکاف یک کیلومتری در فهرج

موافقت شورای شهر 2 روز بعد از منع افزایش نرخ؛ رشد 15 درصدی کرایه تاکسی



حمایت:

معاون اول قوه قضائیه خبر داد: رسیدگی به پرونده اشرار و مجرمان خطرناک در شعب ویژه

نابودی روزانه 40 هکتار از جنگل‌های شمال

تولید شتابگر ملی تشخیص سرطان، به زودی

دنیای اقتصاد:

تحلیل جدید از بازار مسکن

بررسی روند اصلاح قیمت‌ها در نشست غیرعلنی مجلس

قیمت‌های جدید آب و نان در سراسر کشور



شرق:

رحیمی: تا احمدی نژاد هست معاون اولم

مشایی خبر داد: پایان تغییرات در دولت

واکنش مدیرعامل مخابرات به گزارش مجلس: فعلاً اظهار نظر نمی‌کنم

قدس:

ابرها بخیل شده‌اند؛ 70 درصد کاهش بارندگی؛ ایران روی خط فقر آب

گسترش روابط تهران- آنکارا با وجود فشارهای غرب

سفیر ایران در سازمان ملل: کمیته تحریم ضدایرانی وجاهت قانونی ندارد

فرهیختگان:

رمزگشایی مشایی از تغییرات دولت

قبض‌های جدید 15 دیماه صادر می‌شود؛ قیمت هر متر مکعب آب 370 تومان

کوهکن: مجلس شیب اجرای هدفمندی را قبول دارد؛ مصباحی مقدم: ندارد



کیهان:

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده 2 تروریست کومله: متهم اصلی ترورهای غرب کشور ساکن لندن و در پناه M16 است

هدفمندی یارانه‌ها قاچاق بنزین را متوقف کرد

به منظور ادامه معالجات؛ شاه عربستان تا اطلاع ثانوی در آمریکا می‌ماند

همشهری:

از امروز برگزار می‌شود؛ نشست سران اکو در استانبول

تشدید آلودگی هوا در اصفهان؛ بازگشت ذرات معلق از هفته آینده به تهران

نرخ کرایه تاکسی تا تصویب در شورای اسلامی شهر تهران افزایش نمی‌یابد

