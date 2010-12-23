ادعای ایرانی بودن پیامبر(ص) خلاف قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران امام حسین(ع) در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) گفت: پیامبر(ص) اگر ایرانی بود باید به زبان این قوم سخن می‌گفت و کتاب می‌آورد.



وی ادامه داد: اینکه آقایی گفته کسانی که موسیقی را حرام می‌دانند موسیقی و آثار آن را درک نکرده‌اند یعنی نه امام و نه مراجع هیچ کدام معنای موسیقی را نفهمیده‌اند و به همین دلیل گفته‌اند حرام است.



آشتیانی ادامه داد: گرفتن دین از اهل آن و تفقه در آن یکی از راه‌های بصیرت است و اهل دین، پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در زمان غیبت علما و مراجع حجت هستند.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، مشورت را به عنوان یک آموزه قرآنی و یکی از راه‌های بصیرت برشمرد و گفت: در احکام تعبدی مشورتی وجود ندارد اما انسان اگر در مسایل اجتماعی با اهل آن مشورت کند در مشکلات و فتنه‌ها گرفتار دو راهی‌ها نخواهد شد.



آشتیانی در تبیین تفقه در دین به عنوان یکی از راه‌های بصیرت تأکید کرد: تفقه در دین یعنی بررسی همه گزاره‌های دینی و گرفتن دین از اهل آن و عرضه کردن مسایل به قرآن و آموزه های اهل بیت(ع) و در این صورت دیگر قیاس در دین جایی نخواهد داشت.



وی افزود: ما قرآن را قانون اساسی و کتاب زندگی خود می‌دانیم و کسی که قرآن را محور زندگیش قرار دهد راه را گم نمی‌کند.



تمسک به قرآن؛ مهمترین راه کسب بصیرت



آشتیانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر کسب بصیرت بیان کرد: یکی از راه‌ های مهم کسب بصیرت تمسک به قرآن و انس با آن است زیرا اگر به آن تمسک کنیم و با محتوای آن آشنا باشیم قطعا در دوراهی‌ها سرگردان نمی‌شویم.



وی با بیان اینکه قرآن محور حق و تبیان برای کل شیء است تصریح کرد: اینکه می‌بینیم بیش از 70 فرقه مذهبی و نحله های گوناگون مذهبی پدید آمده است همه ناشی از ین است که قرآن را کنار گذاشته‌اند و سراغ مسایل دیگر رفته‌اند.



آشتیانی تأکید کرد: قرآن کریم اطاعت از خدا، پیامبر(ص) و اولی الامر را جایز می‌داند و بر اساس تفسیر، اولی الامر همان ائمه(ع) هستند که پیامبر(ص) به اذن خداوند آنها را به عنوان امام به مردم معرفی کرده است.



وی یادآوری کرد: امروز با توجه به هجمه گسترده شبهات و دسیسه‌‌های دشمنان، هیچگاه نباید پرسش‌ گری در مورد مسائل دینی را مورد غفلت قرار داده و همواره باید نسبت به نواقص اعتقادی خود، فرزندانمان و جامعه دغدغه جدی داشته باشیم.



حجت‌الاسلام آشتیانی با بیان اینکه ولایتمداری و اطاعت محض از ولی ‌الله در شناخت راه و نجات از گمراهی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود تصریح کرد: بدون شک یکی از عناصر اصلی در بصیرت و گذر از فتنه‌ها گام برداشتن در مسیر ولایت و ولایتمداری است که باید همواره آن را نصب‌ العین خود قرار دهیم.