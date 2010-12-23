مدارس مینی تنیس در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی شایسته صبح پنجشنبه در نشست تربیت بدنی گلستان افزود: توجه به ورزش پایه در این رشته ورزشی ضروری است و با آموزش و پرروش در این زمینه رایزنیهایی شده است و ما برای ارتقای تنیس باید ورزشکاران را به روز و علمی کنیم.

وی اظهار داشت: در این زمینه به ارتقای سطح علمی داوران و مربیان اهمیت ویژه ای داده و کلاسهای مختلفی را برگزار کرده ایم .

شایسته اظهار داشت: ما برای این رشته در استانها مربی آمادگی جسمانی اختصاصی پیش بینی کرده ایم.

وی ادامه داد: امکانات مناسبی را تا پایان سال جاری به این استان همراه با کتابهای ترجمه شده آموزشی در نظر خواهند گرفت.



رئیس فدراسیون نیز در خصوص ارزیابی فدراسیون از هیئت تنیس استان گلستان نیز گفت: استان گلستان یکی از استانهایی است که مورد نظر و توجه فدارسیون است.

شایسته بیان داشت: ما به رشد و شکوفایی تنیس در این استان بسیار امیدوار بوده و روی آن سرمایه گذاری خواهیم کرد.

وی در جهت شکوفایی این رشته گفت: ما به سنین پایه توجه بیشتری داریم و با سازمان آموزش و پرورش و رایزنیهایی کرده ایم.

