۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

در آذربایجان غربی؛

قرارداد سه جانبه با پیمانکاران ساخت مسکن مهر را تسریع می کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: عقد قرارداد سه جانبه سازمان مسکن و شهرسازی با پیمانکاران، روند احداث واحد های مسکن مهر را در استان تسریع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی نبود دانش فنی و کمبود نقدینگی تعاونی ها در ادامه ساخت پروژه ها را از جمله مشکلات تعاونیهای مسکن مهر استان دانست و افزود: با عقد قرارداد سه جانبه سازمان مسکن و شهرسازی با بانک مسکن و پیمانکاران علاوه بر تامین نقدینگی مورد نیاز کیفیت ساخت و ساز ها نیز ارتقاء می یابد.

وی در ادامه بیان داشت: در ابتدای آغاز طرح مسکن مهر با واگذاری مسئولیت ساخت واحدها به تعاونی ها با برخی مشکلات در روند ساخت و ساز مواجه شدیم که در صورت اجرایی شدن این طرح امیدواریم روند احداث مسکن مهر در استان سرعت گیرد.

در ادامه این جلسه سرپرستان بانکهای عامل و مدیران شرکتهای خدمات رسان گزارشی از آخرین وضعیت اعطای تسهیلات بانکی و تامین خدمات زیربنایی مجتمع های مسکونی مهر ارائه کردند.

کد مطلب 1215900

      منظور از دو جانبه چیه؟لطفا توضیح دهید

