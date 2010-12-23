اعلام نحوه ثبت نام خانوارهای جدید که موفق به ثبت اطلاعات نشده اند

محمدرضا تجلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان تهرانی می توانند از طریق شماره تماس 77501131 برای پاسخ به سوالات خود ازساعت 8 صبح تا 20 شب با ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران ارتباط برقرار کنند گفت: به طور میانگین روزانه 500 نفر با این ستاد تماس می گیرند.

وی افزود: بیشترین پرسش مردم در مورد ثبت اطلاعات خانوارها و اعلام شماره حساب به سایت رفاهی است.

دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه های استان تهران اظهار داشت: شهروندان تهرانی می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه پیام کوتاه 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.

تجلی پور اظهار داشت: خانوارهای جدید که موفق به ثبت کامل اطلاعات خانوار خود در سامانه مرکز آمار ایران نشده اند در صورت مراجعه بعدی به سامانه با پیام "شماره ملی شما قبلا وارد این سامانه شده اید" مواجه می شوند که در این صورت باید 48 ساعت بعد دوباره به سامانه وارد شوند.

وی افزود: افرادی که هنگام ورود اطلاعات به اشتباه در خانوار دیگری ثبت نام شده اند نیاز به مراجعه حضوری به مرکز آمار ندارند. نام این افراد پس از تماس با شماره 85107708 توسط مرکز ملی آمار حذف می شود و آنها می توانند چهار روز بعد به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را در خانوار خود وارد کنند.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران در مورد سرپرست خانوارهایی که حسابشان تائید نهایی نشده گفت: این افراد می توانند به یکی از شعب بانکهایی که دارای حساب هستند مراجعه و از طریق شعبه مربوطه شماره حسابشان با استفاده از سیستم E-bank در سامانه حساب خانوار وزارت رفاه و تامین اجتماعی ثبت شود.

وی گفت: در صورت مواجهه با مغایرت سرپرست خانوار می تواند به سایت مرکز آمار ایران به آدرس yaraneh.amar.org.ir مراجعه و نسبت به اصلاح مغایرت اقدام کنند.

تجلی پور اظهار داشت: شهروندان تهرانی می توانند به غیر از شماره اعلام شده با شماره های 77604773-77644969-77654979 و 77628210 با ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران ارتباط برقرار کنند.

وی گفت: افرادی که کد رهگیری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اند می توانند از بارکد 8 یا 9 رقمی پشت کارت ملی خود به عنوان کدرهگیری استفاده کنند.