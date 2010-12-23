حوزه های علمیه در مقابل با شبیخون فرهنگی نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح پنج شنبه در نخستین دوره دانش افزایی مدیران مدارس علمیه شمال کشور در مجتمع فرهنگی اهل بیت ساری افزود: مدیریت و تحول در حوزه علمیه سبب تقویت معارف دینی در جامعه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: حوزه های علمیه در برهه کنونی به دانش روز مجهز و دارای نظم و نسخی به مراتب بهتر از گذشته شده اند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نیاز به علما و طلاب و احیاء مدارس علمیه برای جامعه اسلامی احساس می شود تصریح کرد: مازندران دارای سه هزار مسجد بوده که تنها نیمی از این مساجد دارای امام جماعت است.

طبرسی با بیان اینکه خلاء نبود طلبه و روحانی در مساجد مازندران باید از طریق تربیت علمای دینی در مدارس و حوزه های علمیه رفع شود افزود: یکی از راههای نیرومند مقابله با تهاجم فرهنگی احیاء مساجد و حوزه های علمیه است.

وی با اعلام اینکه تقویت طلاب در حوزه های علمیه سبب عقب نشینی دشمن برای رسیدن به مواضع شوم خود در کشور جمهوری اسلامی ایران می شود گفت: بسیاری از شهدای ایران اسلامی و مازندران با تمسک از منابر و نصایای طلاب به جبهه های حق علیه باطل شتافتند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران مدارس علمیه باید طلاب را طوری تربیت کنند که فضای معنویت مدارس علمیه را حفظ کنند افزود: طلاب باید به گونه ای آموز ش داده شوند که دارای اخلاق معنوی، فرهنگی و مروج ارزش های ناب اسلامی به جامعه دینی باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه مدیران مدارس علمیه باید طلاب را به خواندن قرآن، نماز شب و ترک محرمات آشنا سازند اظهار داشت: اثرات طلاب در جامعه باید سبب تربیت دینی و عقیدتی شود و این افراد بتوانند معرف آداب و رسوم و خلق و خوی گذشتگان باشند.

وی افزود: علاقه مندی مردم خطه علوی مازندران به ترویج معارف دینی و توسعه مدارس و حوزه های علمیه بسیار بالا است.