"آخرین نامه" به اسماعیل خلج تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خلج در پایان اجرا چهارشنبه ضمن قدردانی از بازیگران و عوامل نمایش این اثر را نمایشی ایده آل و کار شده خواند و به بازیگران نمایش تبریک گفت چرا که به درستی از پس نقش خود برآمدند.

"آخرین نامه" از شب نخست با استقبال گرمی از طرف مخاطبین مواجه شده و مورد رضایت منتقدین تئاتر قرار گرفته است. عوامل این نمایش عبارتند از آروند دشت آرای طراح صحنه، علی شهبازی آهنگساز، فارس باقری دراماتورژ، حسن جودکی مدیر تولید، محمد کوروش نیا مشاور کارگردان، آوا امین شهیدی منشی صحنه، بهزاد اسحاقی و محمد باقری مدیر صحنه.

همچنین حسین ایرجی و فاطمه ذوقی به عنوان گروه کارگردانی در این نمایش با کوروش نیا همکاری می کنند. این نمایش تا اواخر دی ماه همه روزه ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره تئاتر به روی صحنه خواهد رفت.

