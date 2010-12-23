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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

به احترام محرم؛

خلیفه گری آشوری جشن سال نو میلادی را برگزار نمی کند

خلیفه گری آشوری جشن سال نو میلادی را برگزار نمی کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه با انتشار و ارسال نامه ای برای سومین سال پیاپی در ابراز همدردی و احترام به هم میهنان مسلمان، جشنهای سال نو میلادی را برگزار نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در نامه خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه که به امضای اسقف اعظم توماس میرم رسیده آمده است: از آنجایی که شروع سال نو میلادی 2011 مصادف با روزهای محرم و سوگواری شهادت امام سوم شیعیان جهان بوده و هم میهنان مسلمان عزیزمان در این روزها عزادار و سوگوار هستند، این خلیفه گری و تمام جماعت اقلیت آشوری کلدانی کاتولیک آذربایجان از برگزاری هر نوع جشنی در شب تحویل سال نو خودداری و فقط به شرکت در مراسم مذهبی در شب تحویل سال اکتفا کرده است.

آذربایجان غربی مهد ادیان و اقوام مختلف ایرانی از جمله، کرد، ترک، آشوریان، ارمنیها، کلدانیها بوده و رنگین کمان اقوام و ادیان در این استان شمالغربی ایران شکل گرفته و همزیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان مختلف یک نمونه مثال زدنی در منطقه است.

کد مطلب 1215907

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