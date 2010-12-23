سفر سرخ به جشنواره فجر/ برگزاری جشن رسانه های سینمای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در این هفته با خبرهای زیادی روبرو نبود. گفتگوهایی با فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما پیرامون برنامه های دو ساله این هیئت، برگزاری دوباره جشنواره فیلم فجر در برج میلاد، اعلام حکم دو تن از فیلسمازان از جمله اخبار پر حاشیه این هفته به شمار می رود.

- "سفر سرخ" به کارگردانی حمید فرخ نژاد بازیگر سینمای ایران در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آید. سرانجام بعد از گذشت 10 سال از تولید این فیلم اولین ساخته سینمایی فرخ نژاد، صداوسیما به عنوان تهیه کننده فیلم با حضور آن در جشنواره فیلم فجر موافقت کرد. این فیلم در سال 80 در میان 20فیلم بخش مسابقه بیستمین جشنواره بین المللی فجر انتخاب شد و گفته می شد در میان آثار بخش بین الملل نیز پذیرفته شده است. اما صدا وسیما به عنوان تهیه کننده این فیلم به علت آنکه از 10 فیلم ارائه شده توسط این سازمان تنها یک فیلم انتخاب شد آن را از جشنواره خارج کرد.

سال گذشته با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت سینما و آغاز رفع توقیف فیلمها مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی بر سینمای حرفه ای از رفع مشکل این فیلم در کنار سه فیلم دیگر خبر داد و اعلام شد این فیلم در بخش فیلمهای اول جشنواره فیلم فجر نیز پذیرفته شده است در حالی که باز این فیلم موفق به نمایش نشد. البته باید دید آیا طلسم نمایش این فیلم در جشنواره فجر بیست و نهم شکسته می شود و یا جریان همچنان ادامه خواهد داشت.

"سفرسرخ" با بازی حبیب دهقان نسب، صادق صفایی، برزو ارجمند، غزل صارمی، محمد پشنگیان و احمد کاوری روایتی است از روز سقوط خرمشهر که تعدادی از نیروهای مردمی به همراه چند مجروح و پرستار به قصد ترک شهر راهی سفری پرمخاطره می شوند.

- هیئت مدیره خانه سینما به ماجرای صنف واحد تهیه کنندگان می پردازد. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما در گفتگویی در این ارتباط عنوان کرد: هیئت‌مدیره خانه‌سینما در دومین جلسه‌ خود قرار است درباره تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان به بحث بپردازد.

وی مسئله‌ صنف تهیه‌کنندگان و بودجه‌ خانه‌سینما را از مسائل اصلی در این نشست دانست و گفت: بر اساس مصوبه‌ مجمع عمومی خانه ‌سینما هیئت ‌مدیره خانه باید با همکاری شورای عالی تهیه‌کنندگان تا پایان سال به یک جمع‌بندی درباره‌ تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان برسد و بعداز آماده‌سازی اساسنامه، صنف واحد تهیه‌کنندگان، آن را در مجمع عمومی که احتمالا به صورت فوق‌العاده برگزار می‌شود ارائه کند.

توحیدی درباره‌ تداخل این صنف با صنفی که معاونت سینمایی به‌دنبال تشکیل آن است افزود: یکی از موضوعاتی که با معاونت سینمایی درباره‌ آن گفتگو خواهیم کرد بحث تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان است زیرا ما معتقدیم که صنف واحد باید توسط اعضای یک صنف تشکیل شود.

وی همچنین در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره برنامه های دو ساله هیئت مدیره جدید خانه سینما گفت: در این برنامه در نظر داریم بحث امنیت شغلی، امکانات رفاهی، بودجه خانه سینما، استقلال مالی و... را مدنظر قرار دهیم. جشن خانه سینما و بحث تشکیل فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی نیز در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد. اساسنامه این فرهنگستان آماده شده است. بحث راه اندازی سایت خانه سینما نیز از جمله مباحثی است که توسط هیئت مدیره جدید خانه سینما پیگیری خواهد شد. همچین در نظر داریم نشریه داخلی منتشر کنیم.

توحیدی در ادامه بیان کرد: مسئله پیگیری تشکیل اصلاح ساختاری خانه سینما در برنامه‌های هیئت مدیره جدید خانه سینما قرار دارد. در همین ارتباط نظرسنجی‌هایی از اهالی صنوف انجام خواهیم داد. جشن کتاب سال سینمای ایران مانند گذشته برگزار خواهد شد. برپایی دوره‌های آموزشی به بودجه و توان مالی خانه سینما بستگی دارد. شاید سفرهای خارجی در دوره جدید نداشته باشیم. اما قطعا کارگاههای آموزشی را با حضور اساتید مجرب از خارج کشور برگزار خواهیم کرد.

نایب رئیس خانه سینما افزود: پیش از این در دوره قبلی قرار بود کارگاه فیلمنامه نویسی با حضور یکی از اساتید خارج از کشور برگزار شود که منتفی شد اما قطعا برپایی آن را در دوره جدید دنبال خواهیم کرد. همچنین برای ملاقات با معاون امور سینمایی درخواست دادیم اما هنوز زمان آن مشخص نشده است.

- سید علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر از احتمال برگزاری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد خبر داد. وی گفت در تلاش هستیم این دوره را نیز در همین مکان برگزار کنیم تا بحث دائمی شدن محل برگزاری جشنواره را به نتیجه برسانیم. مراحل اداری این موضوع در حال انجام است.

- جشن رسانه های سینمای ایران برگزار می شود. حبیب ایل بیگی مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌‌الملل حوزه هنری و رئیس شورای سیاستگذاری این جشن در گفتگو با مهر گفت: ایده برگزاری این جشن را دوستان حوزه هنری استان تهران و تعدادی از اهالی رسانه‌ها در تعامل با یکدیگر مطرح کرده‌اند، رسانه‌های سینمایی به دلیل گستردگی، تنوع و میزان مخاطبان و تاثیرگذاریشان می‌توانند نقشی موثر در جامعه فرهنگی داشته باشند، این جشن تلاشی است برای تقدیر از نمایندگان رسانه‌های سینمایی و پاسداشت زحمات آنها و توجه به نقش مهم رسانه‌های سینمایی در فضای فرهنگی.