تماشاچیان آملی سنگ و سکه پرتاب می کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اعرابی شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار تیمش آلومینیوم المهدی بندرعباس و کاله مازندران که در سالن ورزشی پیامبراعظم(ص) آمل برگزارشد، افزود: تماشاچیان آملی در جریان بازی به سکه وسنگ به بازیکنان ما پرتاپ می کردند.

وی که باوجود باخت سه برصفرتیمش برابر کاله مازندران درهفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوراز عملکرد بازیکنانش راضی بود، پرتاپ سنگ و سکه را عامل شکست تیمش برابر کاله مازندران عنوان کرد و ادامه داد: با سنگهایی که اگر از ابتدا تا آخر بازی جمع می کردیم می توانسیتم با آن یک ساختمان بسازیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس دربخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما درمجموع درحد بضاعت تیم مان خوب بازی کردیم ودرست هایی که نمی بایست امیتاز می دادیم واگذارکردیم.

اعرابی با اشاره به اینکه ما به تیم کاله مازندران که درفصل گذشته عنوان سومی لیگ برتر را کسب کرده بود باختیم و بد بازی نکردیم، ادامه داد: بازیکن خوب تیم ما در این بازی به علت آسیب دیدگی حاضر نبود و در پست قدرتی هم بازیکن تعویضی نداشتیم.

وی درخصوص آینده تیمش درنخستین فصل حضور و تجربه لیگ برتری اش ادامه داد: تمام برنامه ریزی کادرفنی وبازیکنان تیم آلومینیوم بندرعباس برای ماندن در لیگ برتر و قرار گرفتن در میانه های جدول رده بندی این مسابقات است.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس خاطرنشان کرد: برای تقویت تیم دو بازیکن جدید به جمع تیم اضافه خواهد شد.

اعرابی درخصوص تیم کاله مازندران نیز گفت: تیم کاله تیم قی بود وعنوان سومی لیگ پارسال را با خود دارد، اما این تیم کمی آسیب پذیر نشان می دهد.

تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوردرحضور حدود سه هزارتماشاچی آملی درسالن پیامبر اعظم(ص) این شهربا نتیجه 3 برصفر برابر میزبانش کاله مازندران تن به شکست داد.