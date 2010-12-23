300 هیئت مذهبی بانوان در قم ساماندهی شد

حجت⁯الاسلام عباس اسکندری شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: قبل از فرارسیدن ماه محرم همایش توجیهی ویژه مسئولان هیئت⁯های مذهبی بانوان و مبلغات اعزامی به دهه نخست ماه محرم در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد و در این همایش توضیحات لازم در خصوص رعایت نظم و انضباط و پرهیز از هر گونه انحرافات و خرافات ارائه شد.



وی در مورد شناسایی هیئت⁯های مذهبی دانش⁯آموزی گفت: با همکاری بسیار خوبی که اداره کل آموزش و پرورش استان با سازمان تبلیغات اسلامی داشته است، تاکنون 140 هیئت مذهبی دانش⁯آموزی در استان قم ساماندهی شدند.



اسکندری تصریح کرد: هیئت⁯های مذهبی دانش⁯آموزی در روز هشتم ماه محرم که روز حضرت علی اکبر(ع) نامگذاری شده است، با تعامل آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی شور خاصی از عزاداری را به نمایش گذاشتند، به گونه⁯ای که عزاداری آنها تاثیر احساسی عمیقی در بین مردم ایجاد کرده بود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به آغاز طرح ساماندهی هیئت⁯های مذهبی دانشجویی در این استان تاکید کرد: تاکنون حدود هشت هیئت مذهبی دانشجویی در استان قم ساماندهی شدند و امیدورایم این تعداد در آینده⁯ای نزدیک بیشتر شود.