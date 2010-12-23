300 هیئت مذهبی بانوان در قم ساماندهی شد

حجتالاسلام عباس اسکندری شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: قبل از فرارسیدن ماه محرم همایش توجیهی ویژه مسئولان هیئتهای مذهبی بانوان و مبلغات اعزامی به دهه نخست ماه محرم در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد و در این همایش توضیحات لازم در خصوص رعایت نظم و انضباط و پرهیز از هر گونه انحرافات و خرافات ارائه شد.
وی در مورد شناسایی هیئتهای مذهبی دانشآموزی گفت: با همکاری بسیار خوبی که اداره کل آموزش و پرورش استان با سازمان تبلیغات اسلامی داشته است، تاکنون 140 هیئت مذهبی دانشآموزی در استان قم ساماندهی شدند.
اسکندری تصریح کرد: هیئتهای مذهبی دانشآموزی در روز هشتم ماه محرم که روز حضرت علی اکبر(ع) نامگذاری شده است، با تعامل آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی شور خاصی از عزاداری را به نمایش گذاشتند، به گونهای که عزاداری آنها تاثیر احساسی عمیقی در بین مردم ایجاد کرده بود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به آغاز طرح ساماندهی هیئتهای مذهبی دانشجویی در این استان تاکید کرد: تاکنون حدود هشت هیئت مذهبی دانشجویی در استان قم ساماندهی شدند و امیدورایم این تعداد در آیندهای نزدیک بیشتر شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از ساماندهی 300 هیئت مذهبی ویژه بانوان در این استان خبر داد.
