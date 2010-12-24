به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ملامحمد دبیر این جشنواره با اعلام این خبر افزود: به دنبال برگزاری منظم هشت دوره جشنواره فیلمهای ورزشی با عنوان تنها جشنواره تخصصی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی، امسال جشنواره نهم به همت سازمان تربیت بدنی، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
وی ادامه داد: جشنواره امسال در چهار بخش مسابقه ایران، مسابقه بینالمللی، خارج از مسابقه و نمایشگاه ویژه برگزار خواهد شد و آثار برتر به جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی (FICTF) میلان ایتالیا معرفی میشوند.
دبیر جشنواره فیلمهای ورزشی ساماندهی و تقویت جریان فیلمسازی ورزشی و تجلیل از هنرمندان این عرصه، کشف و حمایت از استعدادهای جوان در زمینه آثار ورزشی، ترغیب فیلمسازان در تولید آثار ورزشی با تاکید بر بازیهای المپیک و روح حاکم بر این بازیها، فراهم آوردن بستری مناسب برای رقابت و همکاری فیلمسازان و برنامهسازان تولیدات آثار ورزشی، توسعه آگاهی و تعمیق بینش ورزشی هنرمندان، سینماگران و برنامهسازان تلویزیونی را از جمله مهمترین اهداف نهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی عنوان کرد.
وی در ادامه بیان کرد: نهمین دوره فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران علاوه بر این به نمایندگی از فدراسیون بینالمللی فیلمهای ورزشی گزینش و معرفی آثار برتر این جشنواره برای شرکت در جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان ایتالیا را بر عهده دارد که ایران نماینده 19 کشور در منطقه جنوب غرب آسیا است.
ریاست نهمین جشنواره فیلمهای ورزشی را دکتر حمید قاسمی معاون ارتباطات، آموزش و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی بر عهده دارد.
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