قطر پیش از دیدار با ایران برابر استونی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی آسیایی پیش از آغاز پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های این قاره، چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال قطر موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد تیم استونی عبور کند.

در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار شد، سباستین سوریا (38) و فابیو سزار (78) گل‌های تیم فوتبال قطر میزبان جام ملت‌های 2011 آسیا را به ثمر رساندند.

این تیم که هفته گذشته در دیداری دوستانه موفق شده بود با نتیجه 2 بر یک از سد مصر عبور کند، روز سه‌شنبه هفتم دیماه در آخرین دیدار تدارکاتی‌اش قبل از آغاز رسمی جام ملت‌های 2011 آسیا برابر تیم ملی فوتبال ایران به میدان می‌رود.

قطر در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در گروه A با تیم‌های چین، ازبکستان و کویت همگروه است.

در ادامه دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال دوشنبه شب تیم ملی فوتبال کویت به دیدار کره شمالی می رود.