عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اولین کنفرانس مسلمانان جنوب سودان در جوبا برای بررسی اوضاع مسلمانان پس از انجام همه پرسی برگزار می شود.



- سازمان ملل متحد هشدار داد دو میلیون و هشتصد هزار سودانی در صورت وقوع جنگ پس از برگزاری همه پرسی آواره خواهند شد.



- سنای آمریکا پیمان استارت جدید با روسیه را تصویب کرد.

- باراک اوباما گفت امضای پیمان استارت جدید با روسیه، آمریکا را امن تر خواهد کرد.



- اولین نشست دولت جدید عراق به ریاست نوری المالکی در حالی برگزار شد که برخی نمایندگان پارلمان از معیارهای انتخاب وزیران انتقاد کردند.



- بر اثر انفجار بمب در ولایت قندوز افغانستان دست کم 6 نفر کشته و زخمی شدند.



- شورای امنیت با افزایش نیروهای سازمان ملل متحد به 12 هزار نفر در سومالی موافقت کرد.



- بولیوی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت.



- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تنها گزینه برای بازپس گیری حقوق غصب شده ملت فلسطین را مقاومت دانست و بر بیهوده بودن مذاکرات سازش تاکید کرد.



- آمریکا بار دیگر از گباگبو رئیس جمهور سابق ساحل عاج خواست قدرت را رها کند.



- کره جنوبی رزمایشهای نظامی را با وجود هشدارهای کره شمالی در نزدیک مرز همسایه و همنام شمالی خود آغاز کرد.



- دانشجویان ایتالیایی در اعتراض به طرح اصلاح ساختار آموزش این کشور تظاهرات کردند.



- رای گیری درباره پیشنهادهای دولت برای کاهش بودجه بخش آموزش در ایتالیا به تاخیر افتاد.



- عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرد در صورتی که جدایی جنوب واقعا خواست و اراده مردم آن باشد از آن استقبال خواهد کرد.