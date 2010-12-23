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۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- اولین کنفرانس مسلمانان جنوب سودان در جوبا برای بررسی اوضاع مسلمانان پس از انجام همه پرسی برگزار می شود.

- سازمان ملل متحد هشدار داد دو میلیون و هشتصد هزار سودانی در صورت وقوع جنگ پس از برگزاری همه پرسی آواره خواهند شد.

- سنای آمریکا پیمان استارت جدید با روسیه را تصویب کرد.

- باراک اوباما گفت امضای پیمان استارت جدید با روسیه، آمریکا را امن تر خواهد کرد.

- اولین نشست دولت جدید عراق به ریاست نوری المالکی در حالی برگزار شد که برخی نمایندگان پارلمان از معیارهای انتخاب وزیران انتقاد کردند.

- بر اثر انفجار بمب در ولایت قندوز افغانستان دست کم 6 نفر کشته و زخمی شدند.

- شورای امنیت با افزایش نیروهای سازمان ملل متحد به 12 هزار نفر در سومالی موافقت کرد.

- بولیوی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت.

- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تنها گزینه برای بازپس گیری حقوق غصب شده ملت فلسطین را مقاومت دانست و بر بیهوده بودن مذاکرات سازش تاکید کرد.

- آمریکا بار دیگر از گباگبو رئیس جمهور سابق ساحل عاج خواست قدرت را رها کند.

- کره جنوبی رزمایشهای نظامی را با وجود هشدارهای کره شمالی در نزدیک مرز همسایه و همنام شمالی خود آغاز کرد.

- دانشجویان ایتالیایی در اعتراض به طرح اصلاح ساختار آموزش این کشور تظاهرات کردند.

- رای گیری درباره پیشنهادهای دولت برای کاهش بودجه بخش آموزش در ایتالیا به تاخیر افتاد.

- عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرد در صورتی که جدایی جنوب واقعا خواست و اراده مردم آن باشد از آن استقبال خواهد کرد.

کد مطلب 1215915

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