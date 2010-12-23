تیم والیبال کاله مازندران در کار گروهی موفق بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر آلومینیوم المهدی بندرعباس درهفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در آمل گفت: تیم کاله دراین دیدار درمقایسه با دو بازی گذشته بهتر بود و بازیکنان ما دراین بازی درکارگروهی خوب و موفق ظاهر شدند.

وی با اشاره به اینکه هنوز با کاله آماده فصل گذشته و استاندارد شدن بازیهای لیگ فاصله داریم، ادامه داد: کار سختی را پیش رو داریم و باید تلاش بیشتری از بازیکنان در بازیهای آینده شاهد باشیم.

سرمربی کاله مازندران افزود: با کسب سه پیروزی متوالی به آینده تیم دررده های بالای جدول لیگ امیدوار شدیم و بازهم این پیروزی خانگی را مدیون هواداران پرشور و فهیم آملی هستیم.

عطایی درخصوص اینکه چرا بازیکنان مورد علاقه هواداران با اصرار از وی خواستار حضور در بازی بودند، اجازه نداد، افزود: ما به تماشاچیان ارادات داریم اما بر اساس شرایط بازی، بازیکنان را وارد مسابقه می کنیم.

وی اضافه کرد: تماشاچیان آملی خواستار حضور فرهاد نظری افشار دربازی بودند که این بازیکن مصدوم است.

عطایی خاطرنشان کرد: ما به سلامت بازیکنان توجه ویژه ای داریم ضمن آنکه در بازیهای آینده از وجود این بازیکن استفاده خواهیم کرد.

وی یادآورشد: تیم کاله امسال بازیکنان خوبی جذب کرده و از ابتدا به فکر جمع کردن همه امتیازها و پیروزی برابر تمامی حریفان است.

تیم کاله مازندران درپایان هفته چهارم این رقابتها با انجام سه بازی وسه پیروزی متوالی صدرنشین گروه دوم شد.

تیم والیبال کاله تنها نماینده مازندران دومین سال حضورش در رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور را تجربه می کند.