رئیس جمهور ریاست سازمان ملی جوانان را به شخص دیگری واگذار کند

به گزارش خبرنگار مهر، در متن منتشر شده از سوی فرحناز ترکستانی پیرامون مسئولیت جدیدش آمده است: "اینجانب سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستم و نسبت به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد ارادت خاص دارم."

وی در ادامه پیام خود آورده است: "با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی به علت انجام جراحی از ریاست محترم جمهوری تقاضا کردم این مسئولیت خطیر (ریاست سازمان ملی جوانان) را به شخص دیگری واگذار کنند اگرچه پذیرفتن مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر فردی موجب افتخار و سربلندی است و تلاش و کوشش مسئولین در این زمینه موجبات رضای الهی را دارد."



