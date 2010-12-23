ارتباط عربستان با ساخت مسجد بزرگ نیویورک تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، عبدالله پادشاه عربستان پشنهاد انتقال این مسجد و مرکز اسلامی را به روستای گرینویچ در نیویورک مطرح نکرده است.

سفارت عربستان در واشنگتن به وال استریت ژورنال گفت که این کشور هیچ دخالت مستقیم و یا غیر مستقیمی در مسئله این مسئله ندارد.

اخیرا نیویورک پست گزارش داده بود که یک وکیل محلی منتسب با خانواده سلطنتی عربستان می‌خواهند اقدامات مقدمات نقل مکان این مسجد را انجام دهند.

دادلی گافین یک وکیل محلی است که اعلام کرده بود پادشاه عربستان علاقمند به انتقال این مسجد بوده و ارتباطهای وی به خانواده سلطنتی عربستان برای کسانی که وی را می شناختند مایه شگفتی بود، این درحالی است که خود از اظهار نظر در این رابطه امتناع کرده است.

انتخاب محل ساخت این مسجد علتی برای برگزاری تظاهرات و مناقشات بزرگی از سوی مخالفان مسجد و برخی از سیاستمداران بود، اگر چه ساخت این مسجد مورد حمایت شهردار نیویورک و رهبران دینی این شهر قرار دارد.

جزئیات طرح این مسجد و مرکز اسلامی در ماه اکتبر رونمایی شد و طرح اولیه نمایی از یک ساختمان مدرن 16 طبقه را نشان می‌دهد که دربرگیرنده باشگاه ورزشی، مهد کودک، زمین بازی، سالن رویدادهای فرهنگی، استودیوهای هنری، گالری، یادبود یازدهم سپتامبر، نمازخانه دو طبقه با ظرفیت 2 هزار نفری است.

همچنین این گروه اسلامی که پروژه مسجد را با عنوان "ابتکار قرطبه" آغاز کرده طی بیانیه ای تأکید کرده است ما به حفظ محل متعهد هستیم.

هنوز هم بسیاری اعتقاد دارند امید به ساخت مرکز اسلامی پیشنهاد شده که فاصله اندکی با مرکز تجارت جهانی تخریب شده منهتن دارد بسیار اندک و مبهم است.