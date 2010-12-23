4 جایگاه سوخت خودروهای ترانزیتی در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری شب چهارشنبه در نشست اصلاح قیمتها در بحث سوخت افزود: این جایگاه شامل جایگاه مقدم کردکوی، گالیکش، اینچه برون و تیرآباد است.

وی اظهار داشت: برای کاموینهای ترانزیتی روزانه 200 لیتر گازوئیل با قیمت هزار و 500 ریال در نظر گرفته است.

وی از اتخاذ تدابیر لازم برای عرضه و توزیع سوخت بین روستاییان خبر داد و گفت: نفت سفید به ازای هر لیتر هزار ریال بین روستاییان توزیع می شود.



باختری بیان داشت: همچنین گاز مایع به ازای سیلندر 11 کیلوئی با قیمت مصوب بین روستاییان توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآروده های نفتی گلستان عنوان کردک در روزهای آینده کالابرگهایی بین روستاییان برای توزعی نفت و گاز مایع توزیع می شود و توضیحات بیشتر در این زمینه بعدها ارائه خواهد شد.

وی یادآورشد: در جایگاه های سوخت استان نیز برچسب هایی نصب شده و تغییرات قیمتها در آن اعمال شده است.