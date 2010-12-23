بایرن مونیخ با شکست اشتوتگارت صعود کرد/ باخت ولفسبورگ در غیاب دژآگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان چهارشنبه شب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، انرگی کوتبوس، دوئیسبورگ و آلمانیا آخن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها را بدست آوردند.

در حساس ترین دیدار شب گذشته تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه مرسدس بنز به مصاف اشتوتگارت رفت و موفق شد با نتیجه 6 بر 3 میزبان خود را از پیش رو بردارد. برای بایرن مونیخ در این بازی خارج از خانه که در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر برگزار شد، آندرس اوتل (6)، ماریو گومز (8)، میروسلاو کلوزه (52 و 85)، توماس مولر (81) و فرانک ریبری (90) گلزنی کردند و گل‌های تیم اشتوتگارت نیز توسط پاول پوگربنیاک (32 و 45) و ماتیو دل پیره (77) به ثمر رسید.

تیم اشتوتگارت در حالی مقابل بایرن مونیخ تن به شکست خانگی داد که دو بازیکن این تیم به نام‌های خالد بوالاهروز و ماتیو دل پیره به ترتیب در دقایق 68 و 87 با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند. تیم بایرن مونیخ روز یکشنبه هفته جاری در چارچوب هفته هفدهم بوندس‌لیگا در ورزشگاه مرسدس بنز به دیدار اشتوتگارت رفته بود که در آن بازی نیز سرخپوشان باواریا مقابل حریف خود به برتری 5 بر 3 رسیده بودند.

دیشب همچنین تیم فوتبال ولفسبورگ در ورزشگاه فولکس واگن به دیدار انرگی کوتبوس رفت و در حالیکه بازهم اشکان دژآگه را در ترکیب خود نداشت بانتیجه 3 بر یک تن به شکست داد. تیم انرگی کوتبوس در همان نیمه اول با سه گل پترسون (2 و 43) و شائو جیایی (40) کار ولفسبورگ را یکسره کرد تا گل دقیقه 57 ادین ژکو بی ثمر بماند. استیو مک کلارن همچون بازی با هوفنهایم نام اشکان دژآگه را حتی در فهرست 18 نفره تیم ولفسبورگ نیز قرار نداده بود.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان به شرح زیر است:

* ولفسبورگ یک - انرگی کوتبوس 3

* اشتوتگارت 3 - بایرن مونیخ 6

* کلن یک - دوئیسبورگ 2

* آلمانیا آخن یک - اینتراخت فرانکفورت یک (در ضربات پنالتی تیم آلمانیا آخن به پیروزی 5 بر 3 دست یافت)

در آخرین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان روز سه شنبه 18 ژانویه 2011 (28 دی‌ماه 1389) تیم کیکرز اوفن باخ در ورزشگاه خانگی خود به دیدار نورنبرگ می رود.