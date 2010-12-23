گسترش تروریسم در منطقه ثمره حضور نیروهای خارجی در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی ایران در سخنرانی خود با اشاره به اینکه حضور نیروهای خارجی اعم از آمریکا و ناتو در افغانستان به بهانه حذف تهدید تروریسم در این کشور بود، تصریح کرد:نتیجه ملموس این حضور بدتر شدن وضعیت مردم این کشور و کشتار آنان بدست نیروهای خارجی است.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد : در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها تهدید تروریسم از بین نرفته بلکه تروریسم به دیگر مناطق از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز سرایت کرده و ما اقدام تروریستی اخیر در چابهار که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از مردم شد را یکی از نتایج سیاست غلط حضور نیروهای خارجی در منطقه خود قلمداد می کنیم .

سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل همچنین انتشار گزارش اخیر ارزیابی استراتژی نظامی دولت امریکا در مورد افغانستان را مورد توجه قرار داد وافزود: در این گزارش نیز در خصوص رسیدن به نتایج مطلوب در افغانستان ابراز تردید شده است.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد :دیدگاه ما بر اساس واقعیات و ارزیابیها و در جهت حل مشکلات این کشور آنست که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک نموده و ظرفیت ارتش و نیروهای انتظامی این کشور برای بدست گرفتن امنیت تقویت شود.

سفیر ومعاون نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل متحد همچنین توجهات را به بیانیه اخیر کمیته صلیب سرخ بین المللی در مورد هشدار نسبت به شرایط وخیم در افغانستان جلب کرد .

وی اضافه کرد :صلیب سرخ بین المللی اعلام کرده شرایط برای کمک رسانی به افغانستان درپائین ترین سطح ظرف 30 سال اخیر بوده و مقامات صلیب سرخ از بی خانمانی بیشتر مردم ،تلفات انسانی و عدم دسترسی مردم افغانستان به بهداشت و تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرده اند .

اسحاق آل حبیب تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را از موانع توسعه و تامین امنیت در این کشور برشمرد و گفت :مواد مخدر منبع مالی تروریسم می باشد و تروریستها ،گروههای افراطی و غیر قانونی از این طریق تغذیه می شوند .

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ظرف سالهای گذشته در خط مقدم مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر قرار داشته و هزینه های مادی و معنوی بسیاری از جمله شهادت هزاران پرسنل نیروهای امنیتی و انتظامی کشورمان را در این رابطه پرداخت کرده است .

سفیر ومعاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پایان همکاری و ایفای نقش کشورهای همسایه افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور در جهت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه را مورد تاکید قرار داد و خواستار تداوم نشستهای نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان شد.