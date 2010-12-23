ترویج راستگویی در میان مسئولان اعتماد عمومی را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، احمد توکلی شامگاه چهارشنبه در ادامه همایش ملی بهلول، شگفتی روزگار بااشاره به صفت راستگویی این عالم مبارز در هر شرایطی اظهار داشت: امروزه بیش از هر زمان نیاز است تا صفات چنین مردانی را بکار گیریم.

وی ادامه داد: اگر مسئولین دروغ نگویند شاخص اطمینان بالاتر رفته و ثبات افزایش پیدا می کند علاوه بر آن اگر دروغ نباشد هزینه مبادله کاهش یافته و کارآیی افرایش می یابد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: در کشورهای سرمایه داری دو شاخص اطمینان مصرف کننده و اطمینان تولید کننده خیلی مهم است که هر چه این شاخص بالاتر باشد ثبات اقتصادی که یکی از بهترین عوامل رشد اقتصادی است، بیشتر است که به دنبال آن اشتغال بهتر و قابل کنترل تر می شود.

وی افزود: مکتب نهادگرایان معتقدند تمام نهادهای اجتماعی در هزینه مبادله موثرند از جمله بالا رفتن اعتماد و تعامل مناسب و ... که به معنی این است که با هزینه کمتر کالای بیشتر یا کالای معینی را با هزینه کمتری تولید می کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دروغ گویی به ویژه در مدیران و دست اندرکاران تاثیرگذارتر است چرا که احادیثی داریم مبنی بر اینکه مردم بر دین امیران خود هستند و به امیران شبیه تر از پدران خود هستند.

وی با اشاره به صفت دیگر ساده زیستی بهلول گنابادی گفت: اگر محیط اشرافی شده و از ساده زیستی دور شود در نامه امام علی (ع) به استاندار خود عثمان بن حنیف می نویسد که چرا در مجلسی که ثروتمندان مهمان و فقیران رانده شده بودند شرکت کردی؟ (نامه 45 نهج البلاغه) و به او می گوید پسر حنیف باید به نان های خودت اکتفا می کردی تا از آتش جهنم رهایی پیدا کنی.

توکلی افزود: اگر مسئولین ساده زیست باشند تابع مطلوبیت افراد را عوض می کنند و اثر اجتماعی آن نزدیکی اقشار به هم و کاهش هزینه اجتماعی و هزینه مبادله است.

وی ادامه داد: ساده زیستی مسئولین و چشیدن فقر اجتماعی یعنی اینکه ممکن است یک مسئول پایگاه اجتماعی خوبی داشته باشند ولی عمداً از بعضی کارها اجتناب کند چنانچه به تعبیری ممکن است برخی کارهایی که بر مردم حلال است بر شما حرام است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: اگر مسئولان صاحب درد باشند درد مردم را درک می کنند و در سیاستگذاری توزیع مناسب منابع مالی تاثیر می گذارد.