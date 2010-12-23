کرایه تاکسی در بجنورد 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن قلی زاده صبح پنج شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: کرایه جابجایی بار به وسیله وانت بار 15 درصد و به وسیله کامیون، کامیونت و تریلر نیز 10 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: به دلیل واریز کردن مابه التفاوت قیمت سوخت ناوگان اتوبوس و مینی بوس درون شهری اعم از عمومی و خصوصی از طریق وزارت کشور، افزایش کرایه اتوبوس و مینی بوس تا پایان امسال برای این بخش از حمل و نقل عمومی ممنوع شده است.



وی افزود: با این درصد افزایش قیمتها، ورودی تاکسی تلفنی در بجنورد از 400 تومان به 480 تومان افزایش یافته است که هزار متر اول رایگان است و پس از آن به ازای هر 100 متر، 12 تومان به نرخ ورودی اضافه می شود.



فرماندار بجنورد نیز در این خصوص گفت: کرایه ورودی برای تاکسی های زرد در بجنورد 70 تومان بوده است، و اکنون به 90 تومان افزایش یافته است.



سید محمد پاک مهر اظهار داشت: هزار متر اول برای مسافران رایگان است و پس از آن به ازای هر 100 متر چهار تومان به کرایه ها اضافه می شود.



وی اذعان کرد: رانندگان کلیه تاکسی های زرد و تلفنی باید از تاکسی متر برای جابجایی مسافران استفاده کنند و تغییرات به وجود آمده را نیز تحت نظارت تاکسیرانی باید اعمال کنند.



این مسئول شهرستان بجنورد گفت: کرایه های اعلام شده، واقعی است و با هر گونه تخلف در این زمینه و افزایش خود سرانه کرایه ها برابر قانون به شدت برخورد می شود.