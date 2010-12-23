۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

بهداشت روان مهمترین نیاز انسان امروزی است

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علی آباد کتول گفت: یافته های علمی گواه آنست که بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه دامغانی صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی  در واحد علی آباد کتول افزود: برای تامین بهداشت روانی، لازم است فرد دقیقاً خود را بشناسد و بتواند دیگران را درک کرده و روابط موثری با آنان برقرار کند.

وی، با بیان این مطلب که انسان یک موجود تک بعدی نیست، برتامین نیازهای جسمانی و روانی انسان بعنوان یک ضرورت تاکید کرد.

دامغانی، از مهارت های خودآگاهی، همدلی، برقراری رابطه موثر، روابط بین فردی، تصمیم گیری، حل مسئله، مقابله با هیجانات منفی، مقابله با استرس، تفکر خلاق و تفکر انتقادی به عنوان 10 مهارت مهم در زندگی یادکرد.
 
این استاد دانشگاه گفت: با تسلط یافتن بر این مهارتها، فرد  قادر خواهد بود هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسایی کرده و آنها را کنترل کند و به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کند.
 
دامغانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  مفهوم استرس بعنوان موقعیتی که فرد مجبور است برای سازگاری با محیط خود را تغییر دهد از سرسختی، خویشتن داری، مسئولیت پذیری، گریز و پرهیز، برنامه ریزی و بازنگری مثبت  بعنوان راهکارهای مهم در مقابله با استرس یاد کرد.
 
گفتنی است مرکز مشاوره دانشجویی واحد علی آباد کتول با هدف تغذیه و حمایت ذهنی، روانی و اجتماعی دانشجویان و در راستای ایجاد بستری لازم جهت گفتگو، تصمیم گیری، آگاهانه و افزایش خود کارآمدی هزار و 807 خدمات مشاوره ای را از ابتدای سال جدید انجام داده است.
