به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی‌اصغر عنابستانی صبح پنجشنبه در حاشیه جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت این استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل مسافر و بار درون شهری این استان شامل تاکسی، تاکسی تلفنی، ون، اتوبوس،‌ نیسان تلفنی،‌ وانت تلفنی 10 تا 12 درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: این در حالیست که درحوزه حمل و نقل اتوبوسرانی درون شهری هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

عنابستانی ادامه داد:‌ نرخ کرایه ناوگان گازوئیل‌سوز درون شهری که در مناطق زیر 20 کیلومتر فعالیت دارند 10 درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: وانت بارهای روستایی و بین شهری بنزین سوز و ناوگان گازوئیل سوز برون شهری نظیر انواع کامیون‌ها، کامیونت، کشنده و نیسان و وانت بار تا سقف 15 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

وی افزود: افزایش نرخ ناوگان نفت و گاز سوز برون شهری در اتوبوس ویژه و فوق‌العاده 15 درصد و در اتوبوس‌های عادی و مینی بوس‌های شهری و روستایی 20 درصد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نرخ کرایه‌های جدید در این استان از روز پنج‌شنبه قابل اعمال است، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین رخدادهای کشور اجرای قانون بزرگ هدفمندکردن یارانه‌هاست باید مسئولان اجرایی با همکاری و تعامل زمینه اجرای هرچه بهتر هدفمندی یارانه‌ها در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و موثر در زمینه تحقق اهداف این قانون را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان با اطلاع‌رسانی درست و دقیق در خصوص این قانون زمینه اجرا و تحقق اهداف و مزایای گسترده و مفید آن در سطح جامعه را فراهم کنند.

عنابستانی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند مشارکت عمومی است، گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها مصداق کامل و بارز عدالت‌گستری و عدالت محوری در سطح جامعه است.

وی تأکید کرد: اهمیت‌ها و ضرورت‌های این طرح بر هیچکس پوشیده نیست و هر ایرانی واقع‌بینی می‌تواند با اندیشیدن به عواید و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن به ضرورت اجرای آن پی ببرد.