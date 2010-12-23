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۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

در چهارمحال و بختیاری؛

نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری 12 درصد افزایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری در این استان 12 درصد افزایش یافت.‌

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی‌اصغر عنابستانی صبح پنجشنبه در حاشیه جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت این استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل مسافر و بار درون شهری این استان شامل تاکسی، تاکسی تلفنی، ون، اتوبوس،‌ نیسان تلفنی،‌ وانت تلفنی 10 تا 12 درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: این در حالیست که درحوزه حمل و نقل اتوبوسرانی درون شهری هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

عنابستانی ادامه داد:‌ نرخ کرایه ناوگان گازوئیل‌سوز درون شهری که در مناطق زیر 20 کیلومتر فعالیت دارند 10 درصد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: وانت بارهای روستایی و بین شهری بنزین سوز و ناوگان گازوئیل سوز برون شهری نظیر انواع کامیون‌ها، کامیونت، کشنده و نیسان و وانت بار تا سقف 15 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

وی افزود: افزایش نرخ ناوگان نفت و گاز سوز برون شهری در اتوبوس ویژه و فوق‌العاده 15 درصد و در اتوبوس‌های عادی و مینی بوس‌های شهری و روستایی 20 درصد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نرخ کرایه‌های جدید در این استان از روز پنج‌شنبه قابل اعمال است، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین رخدادهای کشور اجرای قانون بزرگ هدفمندکردن یارانه‌هاست باید مسئولان اجرایی با همکاری و تعامل زمینه اجرای هرچه بهتر هدفمندی یارانه‌ها در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و موثر در زمینه تحقق اهداف این قانون را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان با اطلاع‌رسانی درست و دقیق در خصوص این قانون زمینه اجرا و تحقق اهداف و مزایای گسترده و مفید آن در سطح جامعه را فراهم کنند.

عنابستانی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند مشارکت عمومی است، گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها مصداق کامل و بارز عدالت‌گستری و عدالت محوری در سطح جامعه است.

وی تأکید کرد: اهمیت‌ها و ضرورت‌های این طرح بر هیچکس پوشیده نیست و هر ایرانی واقع‌بینی می‌تواند با اندیشیدن به عواید و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن به ضرورت اجرای آن پی ببرد.

کد مطلب 1215928

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