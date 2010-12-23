سنای آمریکا پیمان استارت جدید با روسیه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با پیوستن سناتورهای جمهوریخواه به موافقان پیمان استارت جدید،"باراک اوباما" توانست موافقت دو سوم اعضای سنای آمریکا را برای اجرایی کردن این پیمان به دست آورد.

در رای گیری که به همین منظور در سنای این کشور صورت گرفت، پیمان مذکور 71 رای موافق و 26 رای مخالف به دست آورد. این در حالی بود که دموکراتها به عنوان اصلی ترین مدافعان پیمان استارت جدید با وجود داشتن اکثریت نسبی (58 کرسی از 100 کرسی سنا) باز هم به حمایت دست کم 9 سناتور جمهوریخواه نیاز داشتند.

پس از تصویب این پیمان در سنا، "هری رید" رهبر دموکراتها از آن به عنوان یک موفقیت یاد کرده و گفت که این اقدام سنا "پیامی روشن" برای جهانیان داشت. به گفته وی، آمریکا نقشی تعیین کننده در ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته ای دارد.

پیمان استارت جدید که در ماه آوریل امسال در پراگ به امضای روسای جمهوری آمریکا و روسیه رسیده است، برای به اجرا در آمدن باید منتظر تصویب در پارلمان روسیه بماند.

بر اساس این پیمان هر یک از طرفین باید هزار و 550 کلاهک هسته ای خود را کاهش داده و 800 فروند نیز از شمار سیستمهای موشکی، زیردریاییها و جنگنده های خود بکاهند.